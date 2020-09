Atommüll-Endlager in Deutschland: 90 Gebiete geeignet - Gorleben nicht

Endlagersuche Wohin mit dem deutschen Atommüll? 90 Gebiete kommen in Frage

Berlin. 90 Gebiete in Deutschland haben nach Erkenntnissen der Bundesgesellschaft für Endlagerung günstige geologische Voraussetzungen für ein Atommüll-Endlager. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Zwischenbericht Teilgebiete hervor.

Gesucht wird ein unterirdisches Lager, in dem der radioaktive Restmüll aus der Stromerzeugung in Kernkraftwerken eine Millionen jahrelang lagern kann. Das seit Jahren umstrittene unterirdische Lager im niedersächsischen Gorleben steht nicht mehr auf der Liste. Stattdessen sind nun erstmals auch Regionen in Bayern im Gespräch.

Endlager soll in Salz, Ton oder Granit entstehen

Gut zwei Jahre vor dem endgültigen Atomausstieg in Deutschland ist der neue Bericht ein Meilenstein bei der Endlagersuche, aber nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einer endgültigen Entscheidung für einen Standort: Aufgelistet werden Regionen, in denen nach geologischen Kriterien ein Atommüll-Endlager grundsätzlich möglich wäre. Konkret: Das Endlager soll in Salz, Ton oder Granit entstehen. Dort, wo es früher Bergbau gab, wo Erdbeben drohen oder wo der Untergrund aus anderen Gründen nicht dauerhaft stabil ist, kann kein Endlager entstehen.

Das Ruhrgebiet etwa kommt daher nicht in Frage. Andere Faktoren dagegen, etwa die Bevölkerungsdichte in den Regionen, wurden in dieser Frühphase der Suche nicht beachtet – es ging ausschließlich um geologische Kriterien. Heißt: Viele der Gebiete, die jetzt auf der Liste stehen, werden demnächst noch aussortiert – etwa, weil es dicht besiedelte Regionen sind.

• Mehr zum Thema: Bundesamt-Chef: „Atomendlager kann Standortvorteil werden“

Atommüll-Entscheidung muss in den nächsten zehn Jahren fallen

Bis zum Jahr 2031 soll der Standort gefunden sein, ab 2050 sollen Behälter mit strahlendem Abfall unterirdisch eingelagert werden. Nach langem Ärger um den Salzstock Gorleben wurde die Endlager-Suche komplett neu gestartet. Ausgehend von einer „weißen Landkarte“, auf der erst mal jeder Ort grundsätzlich infrage kommt, werden mögliche Standorte nun nach wissenschaftlichen Kriterien nach und nach eingegrenzt.

Am Ende soll dann aber die Politik die Entscheidung über den Standort treffen – basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Über verschiedene Formate können sich Bürger, Gemeinden und Organisationen in den Prozess einbringen.

Umweltschützer kämpfen seit langem gegen Atommüll in Gorleben

Massiven Streit hatte es vor allem um Gorleben gegeben, jahrzehntelang kämpften Umweltschützer zusammen mit vielen Bewohnern der Region gegen die Einlagerung des Atommülls. Ärger gab es auch mit Bayern: Die Landesregierung hatte den Suchprozess angezweifelt und darauf gepocht, dass der Untergrund in Bayern grundsätzlich nicht geeignet sei. (jule/fmg)

Neueste Politik Videos Neueste Politik Videos

Beschreibung anzeigen