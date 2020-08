Katja Kipping kandidiert nicht mehr für Linke-Parteivorsitz

Berlin. Katja Kipping will nicht erneut als Parteivorsitzende der Linken antreten. Entsprechende Medienberichte wurden am Freitag vom Berliner Karl-Liebknecht-Haus offiziell bestätigt.

Kipping stand acht Jahre an der Parteispitze. Ihren Rückzug machte die 42-Jährige in einem Brief an ihre Parteikolleginnen und -kollegen bekannt, wie die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus Parteikreisen erfuhr. Es sei an der Zeit, nach dem Bundesparteitag im Herbst etwas Neues zu beginnen, schrieb Kipping demnach, ohne ihre Pläne konkreter zu benennen.

Mehr in Kürze

(dpa/afp/ba)

