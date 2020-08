Prozess im Mordfall Lübcke geht weiter

Frankfurt/Kassel. Der Prozess im Mordfall Walter Lübcke ist mit weiteren Angaben des mutmaßlichen Täters Stephan Ernst zum Tatablauf fortgesetzt worden.

Ernst hatte am Mittwoch erstmals vor dem Oberlandesgericht sein Schweigen gebrochen. Über seinen Anwalt ließ er erklären, auf den Kasseler Regierungspräsidenten geschossen zu haben. Der 46-Jährige antwortete am Vormittag auf weitere Fragen der Richter des Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt zum Tathergang, der vorangegangenen Planung und der Rolle seines Mitangeklagten Markus H., dem Beihilfe zum Mord vorgeworfen wird.

Bereits im April hätten die beiden Männer besprochen, "wie das laufen soll", sagte Ernst am Freitag. Das Kirmes-Wochenende an Lübckes Wohnort sei bewusst gewählt worden, weil dann Fremde nicht so auffielen und man nicht hören könne, "dass ein Schuss fällt." Auch Fragen zur Beschaffung der Tatwaffe beantwortete Ernst.

Ernst hatte am Mittwoch über seinen Anwalt ein drittes Geständnis abgelegt, das der ersten, später widerrufenen Aussage ähnelte. Demnach war er doch der Schütze. Gleichzeitig belastete Ernst Markus H., der ebenfalls am Tatort gewesen sei und eine entscheidende Rolle gespielt habe. H. habe ihn radikalisiert, aufgehetzt und Lübcke als Ziel ins Spiel gebracht.

Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke war im Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses im Landkreis Kassel getötet worden. Ernst muss sich wegen der Tat vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts verantworten. Der Generalbundesanwalt wirft dem Deutschen rechtsextremistische Motive vor.

