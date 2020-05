Berlin. Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller wirft Banken und Reiseveranstaltern schwere Verstöße gegen Verbraucherrechte in der Corona-Krise vor. Der Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) ruft im Interview aus Anlass des Europatages an diesem Samstag die Bundesregierung dazu auf, sich während ihrem am 1. Juli beginnenden EU-Ratspräsidentschaft für eine starke Verbraucherschutz-Agenda einzusetzen.