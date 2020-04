Corona-Krise: Werden die Sommerferien verkürzt? Das raten Forscher

Berlin. Während in den Niederlanden darüber diskutiert wird, die Sommerferien zu verkürzen, um möglichst bald wieder mit dem Unterricht beginnen zu können, sprechen sich in Deutschland einige Politiker dafür aus, die Aufnahme des regulären Schulbetriebs noch hinauszuzögern.

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch darauf geeinigt, den Unterricht an deutschen Schulen nach den Osterferien und ab dem 4. Mai schrittweise wieder aufzunehmen. Zuerst sollen demnach die obersten Grundschulklassen sowie Abschlussklassen, also die, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen, an ihre Schulen zurückkehren.

Einige Politiker, darunter der Thüringer SPD-Bildungspolitiker Thomas Hartung, kritisierten die Entscheidung bereits. Seiner Meinung nach hätte man noch einige Wochen mit der Öffnung der Schulen warten können.

Corona-Krise könnte zu kürzeren Sommerferien führen

Zuvor hatte die Nationalakademie Leopoldina eine schrittweise Wiedereröffnung von Schulen, beginnend mit Grundschulen und reduzierter Klassenstärke, angeregt. Eine andere Wissenschaftlergruppe sprach sich indes dafür aus, die Sommerferien für Lerncamps zu nutzen. Für einige Schüler stellt der Unterricht zu Hause immerhin eine große Herausforderung dar – es besteht die Gefahr, dass sie den Anschluss verpassen.

In den Niederlanden wird aus diesem Grund nicht nur darüber diskutiert, die Sommerferien zu verkürzen oder vorzuziehen, sondern auch, die Dauer der Schultage zu verlängern. Lehrer sollen so mehr Zeit haben, die Schüler auf den aktuellen Stand des Lehrplans zu bringen. „Je länger die Lernunterbrechung dauert, desto größer werden die Probleme “, sagte beispielsweise Edith Hooge, Vorsitzende des Bildungsrates, einem wichtigen Beratungsgremium der niederländischen Regierung.

Sommerferien sollen auch in der Corona-Krise nicht komplett ausfallen

Könnten diese Maßnahmen womöglich auch in Deutschland ergriffen werden? Droht Schülern hierzulande eine Verkürzung ihrer Sommerferien?

Experten aus dem wissenschaftlichen Beirat des Bundesfamilienministeriums jedenfalls haben sich jüngst dafür ausgesprochen, die Sommerferientermine flexibel zu handhaben, um auch ein Weiterlernen in den Ferien zu ermöglichen. Damit wollen sie mögliche negative Folgen der derzeitigen Schulschließungen abmildern.

Denn bedingt durch Homeoffice und Kinderbetreuung ist bereits jetzt klar, dass viele Eltern an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Zudem würden durch das Weiterlernen in den Ferien auch die Bildungschancen der Schüler angeglichen. Ausfallen sollen die Ferien allerdings nicht, heißt es in dem Papier, das der Kinder- und Jugendpsychiater Jörg Fegert gemeinsam mit Kollegen erarbeitet hat.

