Coronavirus: Deutsches Rotes nennt Versorgung mit Schutzmaterial „völlig unzureichend“

Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeldt, schlägt Alarm: In Alten-und Pflegeheimen fehlt es an dem Nötigsten.

Berlin. Das Deutsche Rote Kreuz warnt mit Blick auf die Krankheits- und Sterbefälle vor unhaltbaren Situationen in Alten- und Pflegeheimen in der der Corona-Krise. „Die Situation ist sehr, sehr angespannt. Wenn wir nicht aufpassen, werden die Krankenhäuser in den nächsten Wochen viele Patienten aus Pflegeheimen zur Behandlung gegen das Coronavirus aufnehmen müssen“, sagte die DRK-Vorsitzende Gerda Hasselfeldt unserer Redaktion.

