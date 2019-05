Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung appelliert an die Bürger, am kommenden Samstag Kippa zu tragen..

Berlin. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, appelliert an die Bürger, am kommenden Samstag Kippa zu tragen. Klein sagte unserer Redaktion: „Ich rufe alle Bürgerinnen und Bürger in Berlin und überall in Deutschland auf, am kommenden Samstag, wenn in Berlin beim Al-Quds-Tag wieder in unerträglicher Weise gegen Israel und gegen Juden gehetzt wird, Kippa zu tragen.“