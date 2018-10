Friedrich Merz gibt Pressekonferenz in Berlin

Alle drei Politiker haben ihren Hut in den Ring geworfen, um die Nachfolge von Angela Merkel als CDU-Parteivorsitzende anzutreten.

Spahn, Kramp-Karrenbauer oder Merz? Alle drei Politiker haben ihren Hut in den Ring geworfen, um die Nachfolge von Angela Merkel als CDU-Parteivorsitzende anzutreten.

Friedrich Merz hat seine CDU-Kandidatur angekündigt. In Berlin äußert er sich das erste Mal auf einer Pressekonferenz zu seinen Plänen.

Berlin. Friedrich Merz hat angekündigt, für den CDU-Parteivorsitz kandidieren zu wollen. Damit würde er nach einer 18 Jahre langen Ära auf Angela Merkel folgen. Ausgerechnet Merkel, werden viele sagen. Hatte sie doch im Jahr 2002 den ehemaligen Fraktionschef der Union und damit ihren größten Rivalen aus dem Weg geräumt und selbst nach der Macht gegriffen.

Friedrich Merz zog sich daraufhin immer mehr aus der Politik zurück, bis er endgültig in der Finanzbranche verschwand. Mit der Ankündigung seiner Kandidatur als CDU-Parteichef will er zurück auf die Bühne der deutschen Politik. Gelingt es Merz tatsächlich, wäre es das Comeback des Jahres.

In der Partei ist bereits eine Debatte um den Nachfolger von Merkel entbrannt. Gemeinsam mit Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn, die ebenfalls ihre Kandidatur angekündigt haben, kämpft Merz nun um die Nachfolge von Angela Merkel.

Unsere Autorin hält von einem Comeback des 63-Jährigen nichts: Friedrich Merz ist ein Mythos – und das sollte er bleiben, kommentiert sie.

An diesem Mittwoch will sich Friedrich Merz ab 14.30 Uhr auf einer Pressekonferenz in Berlin zu seinen Plänen äußern. Wir berichten und aktualisieren diesen Artikel fortlaufend. (bekö)