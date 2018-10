Berlin. Angela Merkel tritt als CDU-Chefin ab. Beim Bundesparteitag ihrer Partei im Dezember wird sie nicht mehr für den Vorsitz kandidieren, sagte sie auf einer Pressekonferenz nach der Hessen-Wahl am Montag. In ihrer Partei ist eine Debatte um ihre Nachfolge entbrannt. Wird es Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer oder doch Jens Spahn?

Merkel hatte ihren Entschluss am Montag in einer Sitzung des Parteipräsidiums deutlich gemacht und bestätigte dies später bei einem Auftritt in Berlin. Ihr Amt als Bundeskanzlerin will Merkel aber bis zum Ende der Legislaturperiode ausfüllen.

Bisher hatte sie immer darauf bestanden, dass beide Ämter zusammengehören. Merkel ist seit 18 Jahren CDU-Chefin. Die nächste Bundestagswahl steht regulär 2021 an. Merkel will zudem nach dem Ende der laufenden Legislaturperiode nicht erneut für den Bundestag kandidieren.

Ein möglicher Nachfolger für Merkel als Parteichef steht bereits in den Startlöchern. Der frühere Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz will für den CDU-Vorsitz kandidieren. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus dem Umfeld des Politikers.

Aber auch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will nach Angaben aus Parteikreisen für das Amt der Bundesvorsitzenden kandidieren. „AKK“ gilt als enge Vertraute Merkels und wurde von ihr erst vor wenigen Monaten zur Generalsekretärin gemacht. Jens Spahn hat ebenfalls seinen Hut in den Ring geworfen.

Angela Merkel hört auf – alle Entwicklungen im Live-Ticker:

• Dienstag, 30. Oktober 2018

12.26 Uhr: Merz gibt Kandidatur bekannt

Friedrich Merz will als CDU-Vorsitzender und Merkel-Nachfolger in die Politik zurück.

Foto: Karlheinz Schindler / dpa

Friedrich Merz hat seine Kandidatur für den CDU-Bundesvorsitz an diesem Dienstag in Berlin bekanntgeben. Das teilte der 62 Jahre alte Jurist am Dienstag in einer Pressemitteilung offiziell mit. Das ist Friedrich März.

„Ich habe mich nach reiflicher Überlegung und nach zahlreichen Gesprächen entschieden, auf dem Bundesparteitag in Hamburg für den Vorsitz der Christlich Demokratischen Union Deutschlands zu kandidieren“, teilte Friedrich Merz mit.

Die Union brauche einen „Aufbruch und Erneuerung mit erfahrenen und mit jüngeren Führungspersönlichkeiten“. Er sei bereit, dafür Verantwortung zu übernehmen und „gleichzeitig alles zu tun, um den inneren Zusammenhalt und die Zukunftsfähigkeit der CDU Deutschlands zu stärken.“

11.59 Uhr: Hessen-Wahl hat Merkel laut Umfrage geschadet

Der Großteil der Bundesbürger (81,9 Prozent) sieht Angela Merkel durch die Hessen-Wahl eher oder eindeutig geschwächt. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion sagten 58,7 Prozent der Befragten, die Kanzlerin sei eindeutig geschwächt.

In der Umfrage wurden die 11.026 Teilnehmer (bis 30. Oktober, 12.19 Uhr) gefragt: Ist Kanzlerin Angela Merkel durch das Ergebnis der Landtagswahl in Hessen Ihrer Meinung nach gestärkt oder geschwächt? Die Stichprobe umfasste 5057 Teilnehmer.

Unterschiede bei der Einschätzung von Merkels Lage zeigen sich vor allem bei der Betrachtung unterschiedlicher Wählergruppen. Anhänger der Union sehen Merkel weniger eindeutig geschwächt (35,2 Prozent) als etwa Anhänger von FDP (69,9 Prozent) und AfD (87 Prozent).

11.20 Uhr: Brüssel will noch drei Jahre Merkel als Kanzlerin

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) will, dass seine Parteikollegin Merkel bis 2021 als Kanzlerin weitermacht. „In Brüssel wollen wir, dass die Kanzlerin ihre drei Jahre noch einbringt“, sagte Oettinger am Dienstag im Sender SWR. Merkel genieße Vertrauen in der Europäischen Union, „von Sofia bis Lissabon, von Dublin bis Athen“.

10.35: Weißes Haus äußert sich zu Merkels Rückzug

US-Regierungssprecherin Sarah Sanders will Merkels Rückzug nicht weiter kommentieren.

Foto: Susan Walsh / dpa

Die US-Regierung will die Rückzugsankündigung von Kanzlerin Angela Merkel nicht näher kommentieren. „Uns ist die Ankündigung bekannt“, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Montag in Washington.

Es handele sich jedoch um eine innenpolitische Angelegenheit in Deutschland. Die US-Regierung werde weiter mit Merkel und der deutschen Regierung zusammenarbeiten.

8.56 Uhr: SPD muss Personal laut Kühnert nicht erneuern

Nach der Ankündigung von Angela Merkel sieht Juso-Chef Kevin Kühnert keinen Grund für einen Personalwechsel bei der SPD. „Wir haben so viel Personal gewechselt in den letzten Jahren und das allein hat uns nicht weiter gebracht“, sagte er im „Morgenmagazin“.

Der Hauptfokus der Partei müsse zunächst darauf liegen, inhaltliche Konflikte in der SPD klar zu ziehen. Dennoch geht der Juso-Chef nicht davon aus, dass die GroKo bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 durchhält. . „Die Frage ist, wer eine kluge Exit-Option irgendwann findet.“

7.06 Uhr: Dreyer will große Koalition erst 2019 auf den Prüfstand stellen

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer hat ihre Partei vor einem schnellen Ausstieg aus der großen Koalition gewarnt. „Wir haben im Koalitionsvertrag eine Revisionsklausel zur Halbzeit der Legislaturperiode festgelegt“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin unserer Redaktion.

„Das ist der Zeitpunkt, an dem wir schauen werden, ob die SPD ihre Vorhaben in der Regierung weiter umsetzen oder auf den Weg bringen konnte und ob sich die Art und Weise der Zusammenarbeit grundlegend geändert hat.“

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz.

Foto: M. Popow / imago/Metodi Popow

Die SPD habe in der vergangenen Legislaturperiode viel erreicht, um das Leben der Menschen in unserem Land konkret zu verbessern, sagte Dreyer. „Und das ist auch unsere Zielsetzung in dieser Legislaturperiode.“

Die SPD müsse noch stärker vermitteln, dass ihr Markenkern die soziale Gerechtigkeit sei, forderte die Stellvertreterin von Parteichefin Andrea Nahles.

Zugleich machte Dreyer deutlich, dass die SPD der Union „diesen Stil der Auseinandersetzung, wie sie ihn in den letzten Monaten an den Tag gelegt hat, nicht mehr durchgehen“ lasse. Dies habe der Koalition und der Politik insgesamt sehr geschadet.

• Montag, 29. Oktober 2018

20.03 Uhr: Von der Leyen schließt Kandidatur für CDU-Vorsitz aus

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat eine Kandidatur für den Vorsitz der CDU als Nachfolgerin von Kanzlerin Merkel ausgeschlossen. Das werde sie „ganz definitiv nicht“ tun, sagte sie am Montagabend in einem „ZDF spezial“.

„Ich sehe meine Rolle als stellvertretende Parteivorsitzende immer in einer beratenden und unterstützenden Funktion.“ Dies werde auch so bleiben. „Also, wer gewählt wird, kann sich meiner Loyalität sicher sein.“

19.01 Uhr: Macron drückt Bewunderung für Merkel aus

Inzwischen hat sich auch der französische Präsident gemeldet. Emmanuel Macron versichert Merkel seiner Freundschaft und seiner Bewunderung. Sie habe sich vielen Herausforderungen wie der Flüchtlings- und Finanzkrise stellen müssen, sagt er in Paris. „Sie hat nie vergessen, für welche Werte Europa steht, und sie führte und führt ihr Land mit viel Mut.“

18.11 Uhr: Wer alles in Merkels Fußstapfen treten könnte

Inzwischen machen einige Namen die Runde, die den CDU-Vorsitz von Angela Merkel übernehmen könnten. Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn haben sich bereits geäußert und ließen mitteilen, dass sie beim Wahlparteitag im Dezember antreten werden.

Armin Laschet, Ministerpräsident in NRW, hat eine Kandidatur noch offen gelassen. Auch der Name Wolfgang Schäuble fällt, inzwischen Bundestagspräsident. Und da wäre dann noch Daniel Günther, Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein.

16.59 Uhr: Armin Laschet lässt Kandidatur für Merkel-Nachfolge offen

Ob auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nach dem CDU-Vorsitz greift? Bislang lässt der CDU-Landeschef eine eigene Kandidatur offen. Die CDU müsse die Lage zunächst analysieren und danach entscheiden, sagte er in Düsseldorf. Zuerst müsse man das Gespräch suchen.

Der CDU-Parteivorstand werde deswegen am Montag weder einen Kandidaten für das Präsidium noch für den Bundesvorstand nominieren.

16.14 Uhr: Euro reagiert auf den Merkel-Rückzug

Auch auf die Finanzmärkte hatte Merkels angekündigter Rückzug Wirkung. Im Vormittagshandel fiel der Euro zunächst bis auf 1,1361 US-Dollar – später erholte er sich aber wieder. Am späten Nachmittag kostete ein Euro knapp 1,14 Dollar.

15.15 Uhr: Juso-Chef Kühnert will SPD-Parteitag vorziehen

Juso-Chef Kevin Kühnert fordert, den für Ende 2019 geplanten SPD-Parteitag auf das kommende Frühjahr vorzuziehen, um dort die Positionen der inhaltlichen Erneuerung zu beschließen.

Zudem müsse sich die SPD-Spitze dort zur Wahl stellen. Die Kluft zwischen Parteibasis und Führung werde nur überwunden, wenn die Parteispitze eine neue Legitimation erhalte, sagte er.

14.37: Andrea Nahles lobt Angela Merkel

Andrea Nahles zollt Angela Merkel Respekt.

Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat großen Respekt für den Schritt von Angela Merkel geäußert, nicht erneut für den CDU-Vorsitz zu kandidieren Die CDU sei Merkel zu Dank verpflichtet, sagte sie. „Sie hat ihre Partei 18 Jahre lang geprägt. Und das ist eine außerordentliche Leistung.“ Nahles selbst zieht erstmal keine Konsequenzen aus der Hessen-Wahl und bleibt weiter an der Spitze der SPD.

14.31 Uhr: Markus Söder: „Jetzt schauen wir mal, wie’s weitergeht.“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagt: „Wir nehmen das alles mit Respekt zur Kenntnis.“ Es seien Entscheidungen der CDU. „Jetzt schauen wir mal, wie’s weitergeht. Wir müssen jetzt unsere Arbeit hier machen“, sagte Söder vor Beginn einer weiteren Koalitions-Verhandlungsrunde mit den Freien Wählern.

14.10 Uhr: Entscheidung vor der Sommerpause getroffen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach eigenen Worten schon vor der Sommerpause die Entscheidung getroffen, vom CDU-Vorsitz zurücktreten zu wollen. Sie habe die Verkündung dieses Schritts dann jetzt – nach den Verlusten der Unionsparteien bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen – um eine Woche vorgezogen, sagte Merkel auf der Pressekonferenz.

14.08 Uhr: Die Linke fordert Rücktritt von Merkel als Kanzlerin

„Ich fände es inkonsequent, wenn Angela Merkel jetzt nur den Parteivorsitz zur Verfügung stellt“, sagte die Parteichefin der Linken, Katja Kipping, am Montag in Berlin. „Ein klarer Schnitt wäre jetzt notwendig.“

13.48 Uhr: Grünen zollen Merkel Respekt

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock erkennt die Arbeit von Angela Merkel als CDU-Vorsitzende an. Merkel habe die Partei für ein modernes Gesellschaftsbild geöffnet. „Dafür zollen wir Frau Merkel Respekt“, sagte Baerbock. Mit Blick auf den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer ergänzte sie, vielleicht kämen ja auch andere auf die Idee, Konsequenzen zu ziehen.

13.45 Uhr: SPD-Spitze verschiebt Beschluss zur Koalition

Der SPD-Parteivorstand hat den geplanten Beschluss über Gespräche mit der Union zur Fortsetzung der Koalition am Montag verschoben. Neuer Termin soll kommende Woche sein.

13.42 Uhr: Ralph Brinkhaus zollt Merkel Respekt

Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus spricht Merkel Anerkennung für ihre Entscheidung aus. Die Fraktion werde alles daransetzen, gemeinsam mit Merkel und der von ihr geführten Bundesregierung diese Wahlperiode zu einem Erfolg zu machen.

13.29 Uhr: Merkel will Kanzlerin bleiben

Merkel kündigt an, weiter Kanzlerin bleiben zu wollen. Bisher hatte sie immer darauf bestanden, dass beide Ämter zusammengehören. Bei der nächsten Wahl wolle sie aber nicht wieder als Kanzlerin und auch nicht wieder für den Bundestag kandidieren, sagte Merkel.

13.24 Uhr: Merkel bestätigt Berichte: Keine Kandidatur für CDU-Vorsitz

Bundeskanzlerin Angela Merkel tritt nicht mehr für das Amt als CDU-Bundesvorsitzende an. Sie ziehe damit die Konsequenz aus den Wahlschlappen für ihre Partei, sagte Merkel am Montag in Berlin auf einer Pressekonferenz.

Nach 18 Jahren gibt Angela Merkel den Posten als CDU-Chefin auf – das Ende einer Ära.

Foto: Sean Gallup / Getty Images

12.52 Uhr: Spahn erklärt Kandidatur als Parteivorsitzender

Auch Jens Spahn will für das Amt des CDU-Chefs kandidieren. Spahn hat sich in der Vergangenheit als Merkel-Kritiker und Vertreter des besonders konservativen Flügels der CDU profiliert. Das sind die möglichen Merkel-Nachfolger in der CDU.

12.24 Uhr: Seehofer bedauert Merkels Verzicht

Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat den Verzicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf eine neue Kandidatur für den CDU-Vorsitz bedauert. „Es ist schade. Ich sage ausdrücklich: Es ist schade“, sagte Seehofer am Montag beim Besuch des neuen Ankerzentrums für Asylbewerber im saarländischen Lebach.

„Wir haben uns manche Diskussionen geleistet, aber es war immer eine vertrauensvolle, vom gegenseitigen Respekt getragene Zusammenarbeit“, fügte er hinzu.

12.23 Uhr: Kramp-Karrenbauer will als Parteivorsitzende kandidieren

Kramp-Karrenbauer gilt als Merkel-Vertraute.

Foto: Sean Gallup / Getty Images

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will beim CDU-Parteitag in Hamburg als Nachfolgerin der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel kandidieren. Das kündigte die Saarländerin am Montag nach Angaben von Teilnehmern in der Sitzung des CDU-Vorstands in Berlin an.

12.20 Uhr: Christian Lindner fände Aus als Kanzlerin besser

Christian Lindner (FDP) sagte am Montag in der Bundespressekonferenz: „Frau Merkel verzichtet auf das falsche Amt.“ Für die CDU möge es gut sein, wenn sich die Parteispitze neu sortiere.

Für Deutschland aber wäre es besser, wenn sich an der Spitze der Regierung etwas ändere. Lindner regte die Bildung einer neuen Regierung oder aber Neuwahlen an. Es gebe mehrere Optionen.

12.15 Uhr: Friedrich Merz will laut Bericht kandidieren

Der frühere Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz will für den CDU-Vorsitz kandidieren. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus dem Umfeld des Politikers. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Angela Merkel bei ihrer Wahl zur CDU-Vorsitzenden im Jahr 2000.

Foto: Michael Jung / dpa

12.09 Uhr: SPD wünscht Klarheit über Merkel-Nachfolge

Die Nachfolge von Angela Merkel im CDU-Vorsitz wird nach Angaben des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil auch die Entscheidung seiner Partei beeinflussen, wie es mit der großen Koalition weitergeht.

„Was wir natürlich gerne wissen wollen: Mit wem haben wir es denn zu tun?“ sagt Weil am Rande von Beratungen der SPD-Spitze dem TV-Sender n-tv. „Und steht eigentlich dieselbe politische Ausrichtung dahinter?“ Als Zeitpunkt kündigte er Ende des Jahres an.

11.55 Uhr: Merkel kündigt Ausstieg aus Bundestag nach Legislatur an

Kanzlerin Angela Merkel will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nach dem Ende der laufenden Legislaturperiode nicht erneut für den Bundestag kandidieren. Dies habe Merkel nach ihrer Ankündigung vor der Führungsspitze der CDU, nicht wieder für den Parteivorsitz zu kandidieren, erklärt.

Merkel unter Druck geraten

Die CDU war in Umfragen wie der Koalitionspartner SPD in Umfragen abgestürzt. Bei der Hessen-Wahl verlor die CDU mit Ministerpräsident Volker Bouffier an der Spitze nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 11,3 Punkte im Vergleich zur Wahl 2013 und kam auf 27,0 Prozent.

Durch den Verlust bei der Wahl in Hessen für die CDU ist Merkel noch weiter in Bedrängnis geraten. Zuletzt hatte Merkel ihre Partei davor gewarnt, dass sie ihren Status als Volkspartei verlieren könnte. (bekö/W.B./jha/dpa)