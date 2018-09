AfD-Jugendorganisation wird vom Bremer Verfassungsschutz beobachtet

Die Junge Alternative wird vom Bremer Verfassungsschutz überwacht. Auch in einem benachbarten Bundesland wird so ein Schritt erwartet.

Hannover/Berlin. Die Jugendorganisation der rechtspopulistischen AfD steht in Bremen unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Der Landesverband der Jungen Alternative werde seit vergangener Woche überwacht, sagte die Sprecherin der Innenbehörde Rose Gerdts-Schiffler am Montag in Bremen. Am Nachmittag wolle Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) das Vorgehen erläutern.

Ein ähnlicher Schritt wird aus Niedersachsen erwartet. Dort will Innenminister Boris Pistorius später vor die Presse treten. Thema sei eine „aktuelle Maßnahme der niedersächsischen Sicherheitsbehörden in Zusammenhang mit der Jugendorganisation der AfD Niedersachsen“. Landeschef Lars Steinke war zuletzt abgesetzt worden, nachdem er Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg als Verräter bezeichnet hatte.

Nahles für AfD-Überwachung durch den Verfassungsschutz SPD-Chefin Andrea Nahles hat sich für eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz ausgesprochen. Nahles für AfD-Überwachung durch den Verfassungsschutz

(rtr/dpa)