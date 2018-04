Merkel-Kritiker in der Union planen "konservatives Manifest"

Schwetzingen. Der parteiinterne Sprengstoff steht unter Programmpunkt drei. "Diskussion und Verabschiedung Konservatives Manifest", heißt es eher schlicht in der Einladung der unionsinternen Kritiker von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

An diesem Samstag will die Gruppierung Werte-Union das Manifest in Schwetzingen (Baden-Württemberg) verabschieden. Es ist ein brisantes Papier, das mühsam gefundene Kompromisse in Frage stellt.