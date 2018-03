Gegenwind für GroKo im Bundestag: "Selbstbedienungsladen"

Berlin. Die Schaffung von 209 zusätzlichen Stellen im Regierungsapparat von Union und SPD hat zu scharfer Kritik im Bundestag geführt.

Diese Koalition sei eine teure Veranstaltung, "auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger, sagte die Grünen-Haushaltsexpertin Anja Hajduk in einer Antwort auf die erste Regierungserklärung des neuen Finanzministers Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag im Parlament. Die Koalition agiere wie ein "Selbstbedienungsladen". Auch von AfD, FDP und Linken kam scharfe Kritik. Allein 98 Stellen entstehen bei dem um den Bereich "Heimat" erweiterten Innenministerium von Horst Seehofer (CSU); 41 Stellen in dem von Scholz geführten Finanzministerium.