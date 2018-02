Daimler wegen Dalai-Lama-Zitat in China unter Druck

Peking. Der deutsche Autobauer Daimler hat eine Kontroverse ausgelöst, weil er sich in China für die Nutzung eines Dalai-Lama-Zitates entschuldigt hat.

Die Menschenrechtsorganisation International Campaign for Tibet (ICT) bezeichnete die Entschuldigung in einer Mitteilung als einen "beschämenden Kotau vor der Diktatur."