Vom Klimawandel vertrieben: Australien nimmt Tuvaluer auf

Pazifische Staats- und Regierungschefs posieren für ein Gruppenfoto auf One Foot Island nach der Teilnahme an der Klausurtagung der Staats- und Regierungschefs während des Pazifik-Insel-Forums.

Australiens Premier Anthony Albanese (l.) und Kausea Natano, Premierminister von Tuvalu, beim Pazifik-Insel-Forum in Aitutaki.

Kaum ein Ort ist so vom Klimawandel betroffen wie das Südseearchipel Tuvalu. In 100 Jahren könnte die Heimat von 11.000 Menschen versunken sein. Australien will Klimaflüchtlinge aufnehmen.