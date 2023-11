Europäische Union EU-Kommission will Beitrittsgespräche mit Ukraine

Europäische und ukrainische Flaggen wehen vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Die EU-Kommission erklärt die positive Empfehlung für das osteuropäische Land damit, dass die noch ausstehenden Reformen bereits auf den Weg gebracht seien.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vergangene Woche in Kiew.

Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen sieht keine großen Hindernisse mehr für den Start von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Jetzt sind die Regierungen in den Hauptstädten der EU-Länder und in Kiew am Zug.