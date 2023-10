Sturm auf Kongress: Anklage gegen Bolsonaro gefordert

Jair Bolsonaro, ehemaliger Präsident von Brasilien, umgeben von Journalisten in einem Restaurant in Belo Horizonte.

Nicht nur in den USA, auch in Brasilien kam es infolge eines Regierungswechsels zu Ausschreitungen in der Hauptstadt. Und wie Donald Trump könnten Ex-Präsident Bolsonaro juristische Konsequenzen drohen.