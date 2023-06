US-Luftwaffe fängt Kleinflugzeug nahe Washington ab

Am Sonntagnachmittag schreckt ein lauter Überschallknall die Menschen in Washington und Umgebung auf. Kurze Zeit später berichtet die US-Luftwaffe vom Absturz eines Kleinflugzeugs. Was ist geschehen?

Washington. Kampfjets der US-Luftwaffe haben am Sonntag ein Kleinflugzeug nahe der US-Hauptstadt Washington abgefangen. Der Pilot des Kleinflugzeugs vom Typ Cessna Citation sei nicht ansprechbar gewesen und habe nicht auf die Ansprachen der Behörden reagiert, teilte das nordamerikanische Luftverteidigungskommando Norad mit.

An dem Einsatz gegen 15.20 Uhr (Ortszeit) seien F-16-Kampfjets beteiligt gewesen. Kurze Zeit später sei das Kleinflugzeug bei Montebello im Bundesstaat Virginia, südlich von Washington, abgestürzt, teilte die US-Luftfahrtaufsicht FAA mit. Die Maschine sei in Elizabethton im Bundesstaat Tennessee gestartet und hätte in Long Island in New York landen sollen.

Norad teilte mit, dem Kampfjet sei die Erlaubnis erteilt worden, mit Überschallgeschwindigkeit zu fliegen. Auch seien Leuchtraketen zum Einsatz gekommen, „um die Aufmerksamkeit des Piloten abzulenken“. Unklar war zunächst, ob es an Bord einen medizinischen Notfall gegeben hatte und der Pilot deshalb nicht reagierte - und ob das Kleinflugzeug Beschränkungen des Luftraums über Washington und Umgebung verletzt hatte. Nach CNN-Informationen befanden sich an Bord des Kleinflugzeugs vier Menschen, zu denen zunächst keine Details bekannt waren. Die Maschine sei nicht vom Militär abgeschossen worden, berichtete CNN unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person.

Am Sonntagnachmittag hatte ein lauter Knall viele Menschen in Washington und in den angrenzenden Bundesstaaten Virginia und Maryland aufgeschreckt. Es war ein explosionsartiges Geräusch zu hören. Die Behörde, die in der Stadt Annapolis unweit von Washington Notfälle koordiniert, teilte mit, dass es sich dabei um einen Überschallknall gehandelt habe. Ein solcher ist zu hören, wenn sich ein Flugzeug mit Überschallgeschwindigkeit durch die Luft bewegt.