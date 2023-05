Erst zum vierten Mal in der Geschichte des Europarats treffen sich über 30 Staats- und Regierungschefs zum Gipfel. Dabei gibt es fast nur um ein Thema: Das Land, das nicht mehr am Tisch sitzt.

Wolodymyr Selenskyj: Wir zeigen, was die Macht der freien Welt bedeutet

Bundeskanzler Olaf Scholz will Brücken zum «anderen Russland» nicht abbrechen.

Ukraine-Krieg Europarats-Gipfel in Reykjavik - Selenskyj per Video dabei

Reykjavik. Mit Solidaritätsbekundungen für die von Russland angegriffene Ukraine hat das Gipfeltreffen der 46 Staaten des Europarats begonnen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach sich bei der Eröffnung des Gipfels am Dienstagabend in Reykjavik dafür aus, die Brücken zum „anderen Russland“ jenseits der Regierung von Präsident Wladimir Putin nicht abreißen zu lassen.

Irgendwann werde Russlands Krieg gegen die Ukraine enden, sagte Scholz zum Auftakt des Spitzentreffens, zu dem mehr als 30 Staats- und Regierungschefs aus den insgesamt 46 Mitgliedsländern erwartet wurden. „Und eines ist sicher: Er wird nicht mit einem Sieg des Putin'schen Imperialismus enden.“ Denn man werde die Ukraine so lange unterstützen, bis ein gerechter Frieden erreicht sei.

„Bis dahin sollten wir als Europarat Brücken aufrechterhalten zu den Vertretern und Vertreterinnen eines anderen Russlands, eines anderen Belarus - und so die Perspektive einer demokratischen, friedlichen Zukunft beider Länder offenhalten - so unwahrscheinlich sie uns heute auch erscheinen mag“, sagte Scholz.

Gleichzeitig verlangte er eine konsequente Ahndung russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine und eine systematische Erfassung der von Russland angerichteten Kriegsschäden. Der Europarat könne dabei eine wichtige Rolle spielen.

Der Europarat @coe ist heute so wichtig wie wohl niemals zuvor. Es gibt einen untrennbaren Zusammenhang zwischen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und dem Schutz der Menschenrechte auf nationaler Ebene und dem friedlichen Miteinander auf internationaler Ebene.#CouncilOfEuropeSummit pic.twitter.com/WNyW7iixVr — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 16, 2023

Russland wurde ausgeschlossen

Der Europarat war 1949 als Hüter von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaat in Europa gegründet worden und ist von der EU unabhängig. Russland war nach der russischen Invasion in der Ukraine ausgeschlossen worden, Belarus ist bei dem Gipfel nur noch als Beobachter vertreten. Es ist erst das vierte Gipfeltreffen des Europarats in seiner mehr als 70-jährigen Geschichte.

Am Mittwoch soll bei dem Gipfel ein Register für die Erfassung der Kriegsschäden in der Ukraine ins Leben gerufen werden. Scholz sicherte der Ukraine zu, den Beitritt zur Europäischen mit voranbringen zu wollen. Das gelte aber auch für die Staaten des westlichen Balkans, für Moldau und perspektivisch Georgien. Auch dabei könne der Europarat, dem die Ukraine angehört, hilfreich sein. Die Institution sei heute wohl so wichtig wie noch nie zuvor, sagte er mit Blick auf die Zeitenwende im Zuge des Ukraine-Kriegs.

Macht der freien Welt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich am Dienstagabend per Videoschalte bei seinen Unterstützern und betonte den europäischen Zusammenhalt. „Russland bemüht sich sehr, seine Fähigkeit zu töten zu verbessern. Wir bemühen uns sehr, den Schutz unserer Bevölkerung zu verbessern. Und ich danke allen Ländern und Führern, die uns dabei helfen, unsere Luftverteidigung insgesamt zu verbessern. Wir zeigen, was unsere 100 Prozent bedeuten und was die Macht der freien Welt bedeutet“, sagte Selenskyj.

„Wir sind Europäer, also schätzen wir den Frieden, wir sind Europäer, also handeln wir mit 100 Prozent unserer Kräfte, wenn es darum geht, unsere Lebensweise zu schützen“, so Selenskyj.