Türkei verkündet „Neutralisierung“ von IS-Anführer

Die Terrormiliz hat ihr Herrschaftsgebiet im Irak und in Syrien weitgehend verloren - IS-Zellen sind aber in beiden Ländern weiter aktiv. Jetzt ist offenbar der Kopf der Gruppe getötet worden.

Istanbul. Der türkische Geheimdienst hat Regierungsangaben zufolge bei einem Einsatz in Syrien den „sogenannten Anführer“ der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) „neutralisiert“. Man habe Abu al-Husain al-Husaini al-Kuraischi lange verfolgt, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge am Sonntagabend.

Mit dem Begriff der „Neutralisierung“ war wahrscheinlich die Tötung al-Kuraischis gemeint. Der IS hatte ihn im November 2022 zum neuen „Emir“ der Terrormiliz ausgerufen. Experten gingen davon aus, dass es sich bei dem Namen um einen Kampfnamen handelte.

Der IS kontrollierte über Jahre große Gebiete im Irak und im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien. Mittlerweile haben die Extremisten ihr Herrschaftsgebiet wieder verloren. IS-Zellen sind aber in beiden Ländern weiter aktiv.

Die Türkei hält Gebiete im Norden Syriens besetzt und geht mit Militäraktionen dort hauptsächlich gegen die syrische Kurdenmiliz YPG vor. Im Inland werden regelmäßig mutmaßliche Anhänger des IS festgenommen. Die türkische Regierung macht die Miliz zudem für einen Anschlag auf der Einkaufsstraße Istiklal 2016 mitverantwortlich, bei dem vier Menschen getötet und 39 Menschen verletzt wurden.