Konflikte UN-Wachmannschaft in Mali festgenommen

Die malische Militärregierung hat die Soldaten bei der Landung in Bamako festnehmen lassen.

Ein Zwischenfall im westafrikanischen Mali sorgt für neue Zweifel an der Zusammenarbeit in dem Land: Die Wachmannschaft eines UN-Stützpunktes wurde in Bamako bei einer Routineeinreise festgenommen.