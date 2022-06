Norwegen Schüsse in Oslo: Zwei Tote und 21 Verletzte - Terrorverdacht

Polizisten bewachen den Tatort vor einem Nachtclub in der norwegischen Hauptstadt Oslo.

Kurz vor der Pride Parade in Oslo werden durch Schüsse in einem bei Schwulen beliebten Nachtclub zwei Menschen getötet und mehrere verletzt. Ein Verdächtiger ist in Gewahrsam. Die Polizei ermittelt wegen Terrorverdachts.