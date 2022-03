EU bekommt neue militärische Eingreiftruppe

Militärfahrzeuge auf einem Bundeswehr-Gelände in Sachsen, wo bislang eine Nato-Eingreiftruppe stationiert ist.

Schon vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine wurde in der EU an einem neuen sicherheitspolitischen Konzept gearbeitet. Jetzt haben die Außen- und Verteidigungsminister einen Beschluss gefasst.