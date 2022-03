Gas-Importstopp: Ukraine erhöht Druck auf Deutschland

Autos fahren an einem zerstörten russischen Panzer in der Nähe von Irpin am Stadtrand von Kiew vorbei.

Klare Kante gegen Russland: In den ersten Tagen der Invasion Russlands in die Ukraine hält die EU zusammen. Bleibt das so? Der EU-Gipfel in Frankreich ist eine Bewährungsprobe für die neue Einigkeit.