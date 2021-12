Einigung auf Vier-Parteien-Regierung in Bulgarien

Kiril Petkow, designierter neuer Ministerpräsident von Bulgarien, spricht auf der ersten Sitzung des neuen bulgarischen Parlaments. Petkow kündigte bei der Sitzung einen Koalitionsvertrag in der kommenden Woche an.

Ein neues Parteien-Bündnis will in Bulgarien den Kampf gegen Korruption aufnehmen. Auch die verschleppte Justizreform will das Bündnis in Angriff nehmen.