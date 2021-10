USA Bill Clinton in Krankenhaus eingeliefert

Bill Clinton bei einer Konferenz im irischen Dublin. Der ehemalige US-Präsident ist in ein Krankenhaus im US-Staat Kalifornien eingeliefert worden.

Ex-US-Präsident Bill Clinton wurde bereits am Dienstag in ein Krankenhaus eingeliefert - das berichtet sein Sprecher via Twitter. Es handele sich jedoch nicht um eine Corona-Erkrankung.