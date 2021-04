Ostukraine in der Krise: So zerstören Krieg und Coronavirus das Land

Die Menschen in Marjinka in der Ostukraine leiden am Krieg, der mehr als 13.000 Tote gefordert hat – und an Corona. Ein Besuch vor Ort.

Marjinka. Kurz hinter Torezk hat die ukrainische Armee einen Checkpoint errichtet, ein Provisorium unter einem Tarnnetz, bemannt mit einer Handvoll Soldaten. Wenige Kilometer östlich liegt Horliwka, das von den Separatisten der selbst ernannten Volksrepublik Donezk gehalten wird. Dazwischen verläuft die über 400 Kilometer lange Kontaktlinie, wo sich ukrainische Truppen und prorussische Rebellen gegenüberstehen.

Neben dem Checkpoint sind schwarz verkohlte Bäume zu sehen. Vor drei Tagen hat ein Geschoss in das Wäldchen eingeschlagen. Sie lägen in dieser Region seit Wochen unter beständigem Beschuss, sagt einer der Soldaten. Im April seien hier bereits elf seiner Kameraden gestorben. In der Ferne grollt Geschützdonner. Europas vergessener Krieg im Donbass war nie vorbei. Seit einigen Wochen nimmt er wieder an Intensität zu.

Am vergangenen Freitag begann Moskau mit dem Abzug Zehntausender Armeekräfte an der Grenze zur Ukraine. Im Donbass spüren die Menschen aber noch keine Entlastung. Die gegnerische Seite schieße mit schweren Mörsern und decke die Region mit POM-2-Minen ein, erzählt der ukrainische Regierungssoldat am Grenzposten bei Torezk. Alles Waffen, deren Gebrauch durch die sogenannten Minsker Abkommen von 2015 verboten sind.

Kurz nach dem politischen Umsturz im über 800 Kilometer entfernten Kiew, der westlich orientierte Politiker an die Macht brachte, begann Anfang 2014 im industriellen Herzen der Ukraine eine Gegenrevolution. Unterstützt von Russland rebellierten bewaffnete Gruppen im Donbass gegen die neue Ordnung und riefen die Volksrepubliken Lugansk und Donezk aus.

Manöver: Panzer der ukrainischen Armee bei einer Militärübung im Donbass. Seit 2014 dauert der Krieg im Osten des Landes an.

Foto: Armed Forces of Ukraine / picture alliance / AA

Viktor Orekhov sitzt auf der Bank vor seinem kleinen Haus am Stadtrand von Marjinka, rund 100 Kilometer südwestlich von Torezk. Der Ort befindet sich auf dem Gebiet, das durch die Regierung in Kiew kontrolliert wird. Die Erde in seinem Garten ist dunkel, glänzend, fruchtbar, wie überall im Donbass.

Orekhov blinzelt unter seiner schwarzen Baseballkappe in die Frühjahrssonne. Er ist müde, in der Nacht waren Schüsse zu hören, wie nahezu jede Nacht. Orekhov ist Rentner, er hat in einer der vielen Kohleminen in der Region geschuftet.

Die Kleinstadt Marjinka liegt in der Roten Zone – also unter Beschuss

Von seinem Haus aus kann er in einem Kilometer Entfernung den Förderturm einer solchen Mine sehen. Aber sie liegt in einer anderen Welt, auf dem Gebiet, das von den Separatisten kontrolliert wird.

Von dort aus beschießen sie Marjinka regelmäßig, weswegen die Kleinstadt als Rote Zone gilt. Es trifft immer wieder die Leninstraße, wo Orekhov in dem Haus lebt, in dem er vor 59 Jahren geboren wurde. Viele Häuser in der Nachbarschaft liegen in Trümmern, in der Mauer um seinen Garten klaffen Einschusslöcher. Vor seinem Grundstück liegt eine Mine.

Viktor Orekhov ist ständig in Lebensgefahr, aber er bleibt

„Die Situation ist schwierig, aber ich muss hierbleiben“, sagt er auf Russisch. Hier im Osten spricht kaum jemand Ukrainisch. „Wenn ich nicht hier wäre, würden mein Haus und mein Garten doch kaputtgehen.“ Er weiß, es ist gefährlich, hier zu sein. Im vergangenen Sommer starb sein Schulfreund Michail Jurokow bei einem Beschuss – einer von weit über 100 Zivilisten, die in Marjinka seit 2014 bei Angriffen ums Leben gekommen sind.

„Aber ich habe gar nicht das Geld, um gehen zu können.“ Orekhov bekommt eine Rente von umgerechnet 200 Euro, damit muss er auch seine vier Kinder unterstützen. Die Tochter studiert, die drei Söhne haben früher drüben auf der anderen Seite gearbeitet.

Frontbesuch: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (vorn) im Schützengraben in der vom Krieg betroffenen Region Donezk im Osten des Landes.

Foto: Uncredited / dpa

Der Krieg geht mit den Jahreszeiten – im Frühling wird es schlimmer

Er hat gerade erst Zwiebeln gepflanzt. Er denkt darüber nach, in diesem Jahr auch Möhren und Tomaten anzubauen. „Aber es ist mühsam, weil ich immer wieder Blindgänger ausgraben muss.“ Seit einigen Wochen sei der Beschuss heftiger geworden, sagt er.

Der Krieg verändere sich mit den Jahreszeiten. Im Winter werde es meistens ruhiger, im Frühjahr intensiver. In diesem Moment knallt es dreimal, hell und trocken. Er zuckt nicht einmal, als er die Schüsse hört. Ob sie von Separatisten oder von ukrainischen Soldaten abgefeuert worden sind, ist nicht klar.

Nicht stehen bleiben: Es könnten Scharfschützen lauern

„Handfeuerwaffe“, sagt Yana Gnitsevich, es soll wohl beruhigend wirken. Die junge Frau mit den kurzen blondierten Haaren ist eine entfernte Verwandte von Orekhov, ihre Mutter ist seine Cousine. Sie war vor dem Krieg Polizistin, danach zwischenzeitlich Mitglied im Stadtrat.

Auf der Leninstraße treibt Gnitsevich zur Eile an. Es ist gefährlich, langsam zu laufen. Auf dem Tor eines Hauses ist eine Warnung vor Scharfschützen zu lesen. „Es kann sein, dass sie uns gerade beobachten“, sagt sie. Es heißt, die Russen schickten ihre Scharfschützen in den Donbass, um hier am „lebenden Objekt“ zu trainieren.

„Warnung vor Minen und Blindgängern“: Straße nahe Marjinka.

Foto: Jan Jessen

Nur die Hälfte der rund 12.000 Einwohner ist geblieben

Marjinka war 2014 und 2015 heftig umkämpft, die Narben sind überall sichtbar. Die Polizeiwache, in der Gnitsevich Dienst geschoben hat, ist eine Ruine, auf der ein Graffito vor Blindgängern warnt. Die Milchfabrik, in der viele aus der Stadt gearbeitet haben, ist zertrümmert. Eine der beiden Schulen ist zerstört.

Die Zavodskaya-Siedlung hatte es damals zuerst getroffen. Viele der grauen fünfstöckigen Wohnblöcke aus der Sowjetzeit sind beschädigt. Gnitsevich deutet auf ein Haus: „Da hat eine Granate in den fünften Stock eingeschlagen und das Ehepaar Krassovski getötet.“

Dann zeigt sie auf ein anderes Gebäude und schluckt. Dort sei ihr guter Freund Viktor Belotserkovets von einem Schrapnell enthauptet worden. Viele der Fenster sind blind, die meisten Wohnungen verlassen. Vielleicht die Hälfte der früher rund 12.000 Bewohner ist noch in Marjinka geblieben.

Auf der Hauswand steht: „Wir brauchen Frieden“

Es gibt in der Zavodskaya-Siedlung aber auch eine Oase. Vor einem Wohnblock hat Anna Manaenkova einen kunterbunten Fantasiegarten angelegt. Dort finden sich Fliegenpilze in alten Töpfen, Palmen aus Plastik, Autoreifen in leuchtenden Farben. Frau Manaenkova ist 64 Jahre alt und lebt seit 45 Jahren in der Stadt. Auf ihre Hauswand hat sie geschrieben: „Wir brauchen Frieden.“

Sie sagt, sie sei grundsätzlich optimistisch eingestellt. Sie hoffe auf bessere Zeiten, obwohl so viele Menschen in der Stadt die Hoffnung verloren hätten. Aber auch sie hat von dem gewaltigen russischen Truppenaufmarsch gehört. Die Nachrichten haben ihr Angst gemacht, weil die Angriffe seit dem Winter ohnehin zugenommen hätten. „Ich habe mich an die Zeit erinnert, als wir voller Furcht in den Kellern saßen. Ich möchte nicht, dass diese Zeit wiederkommt.“

Der 59-jährige Rentner Viktor Orekhov aus Marjinka. Vor seinem Grundstück liegt eine Mine.

Foto: Jan Jessen

Die Pandemie ist der andere Feind der Ostukraine

Für Yana Gnitsevich ist dieser Frühlingstag ein besonderer. Sie hat heute zum ersten Mal seit vielen Tagen ihr Haus verlassen, sie war an Corona erkrankt. Die Pandemie ist der nächste Schlag für die leidgeprüften Menschen in Marjinka. „80 Prozent haben sich infiziert, jeden Tag stirbt jemand“, erzählt sie, und sagt: „Wir werden aus allen Richtungen zerstört.“

Heute muss sie ins acht Kilometer entfernte Krasnohoriwka. Ihre Mutter liegt dort im Krankenhaus. In dem Trakt, in dem Hunderte Corona-Patienten untergebracht sind, für die es aber kaum Beatmungsgeräte und viel zu wenig Sauerstoff gibt. Lesen Sie dazu: Corona: So schlimm wütet die Pandemie in Osteuropa

Schilder mit Totenköpfen warnen vor Minen und Blindgängern

An der Straße nach Krasnohoriwka warnen Schilder mit rot leuchtenden Totenköpfen vor der Gefahr, die zwischen den Büschen und Bäumen und auf den Feldern lauert: Minen und Blindgänger. „Unsere Kinder wissen mittlerweile genau, wer welche Mine oder Granate produziert hat, sie kennen sich aus“, erzählt Gnitsevich.

Die Entfernung der mörderischen Waffen und Hinterlassenschaften des Krieges im Donbass werde mindestens 30 Jahre dauern, schätzt sie. „Aber bis jetzt unternimmt niemand etwas, um sie wegzuräumen.“

Die OSZE-Beobachter haben keinen guten Leumund

In der Nähe des Krankenhauses von Krasnohoriwka lehnen auf einem Parkplatz zwei Männer mit schusssicheren Westen lässig an einem von zwei schneeweißen gepanzerten Toyota-Landcruisern, auf denen das Kürzel der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa prangt.

Die OSZE beobachtet seit Ausbruch des Konflikts die Lage in der Region und registriert die Verstöße gegen die Waffenruhe. „Das sind die Ersten, die verschwinden, wenn es knallt“, sagt Gnitsevich und lacht bitter: „Die haben Angst vor ihrem eigenen Schatten.“

Unser Reporter Jan Jessen vor der zerstörten Polizeiwache in Marjinka. Das Graffito warnt vor Minen.

Foto: Privat

Wer in der Gelben Zone lebt, hat Glück gehabt

Durch Krasnohoriwka verläuft eine unsichtbare Linie, sie teilt die Stadt in eine Gelbe Zone und eine Rote Zone. Der Rentner Vasilij Kozlitin ist 62 und lebt mit seiner Frau in der Roten Zone, wo es wie in Marjinka regelmäßigen Beschuss gibt.

Vom Rand der Wohnsiedlung aus, in der die beiden ausharren, ist Donezk zu sehen. Kozlitin ist ein freundlicher Mann, der sich auch im Bundesliga-Fußball sehr gut auskennt. Er freut sich diebisch darüber, dass Mainz am Tag zuvor die Bayern geschlagen hat.

Wer in der Roten Zone lebt, darf auf Hilfe nicht hoffen

Kozlitin trägt eine Schiebermütze. Er sagt, wenn die Granaten einschlagen, nehme er die Mütze ab, bekreuzige sich dreimal und trinke Wodka. Aber er und seine Frau vereinsamen. Nur noch 16 der 90 Wohnungen in seinem Block sind bewohnt. Wer kann, zieht weg.

Die Regierung in Kiew helfe nicht, weil er ja in einer Roten Zone lebe, meint Kozlitin. Schäden an seinem Haus müsse er selbst reparieren. „Es ist, wie es ist."

Zwölf Verstöße gegen die Waffenruhe – doch die Dunkelziffer ist hoch

Die ukrainischen Streitkräfte vermelden für diesen Sonntag zwölf Verstöße gegen die Waffenruhe. Vor allem in den Dörfern um Torezk sollen die Separatisten Stellungen der Regierungstruppen mit schweren Mörsern und automatischen Granatwerfern attackiert haben.

Weiter oben im Norden sollen bei Luhansk schwere Maschinengewehre zum Einsatz gekommen sein. Über die Schüsse in Marjinka findet sich nichts in dem Bericht.

