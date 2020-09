Los Angeles: Polizei erschießt schwarzen Radfahrer - Dijon Kizzee starb mit 29

"Schwarze Kinder sollten nicht in Gefahr leben"

Die Rassismus-Debatte in den USA bewegt auch junge Familien. Eltern versuchen, ihren Kindern zu erklären, wieso schwarze Menschen noch immer diskriminiert werden. Auf einer familienfreundlichen "Black Lives Matter"-Demo in New York malen sie gemeinsam Schilder und laufen durch die Straßen von Brooklyn.