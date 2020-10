US-Wahl 2020: Wahlsystem - USA und Deutschland im Vergleich

Im November stehen die Wahlen in den USA an, im kommenden Jahr gehen die Deutschen an die Urnen. Die Unterschiede der Wahlsysteme.

Berlin. Am 3. November wählen die Amerikaner den 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten. US-Präsident Donald Trump bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Sein Herausforderer ist der Demokrat Joe Biden.

Nachdem die Menschen in den USA gewählt haben, wird es auch in Deutschland ernst: 2021 steht die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag an. Gesucht wird auch der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die nicht mehr zur Wahl antreten wird. Ein konkreter Wahltermin steht noch nicht fest. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Datum benennen.

Worin unterscheiden sich die Wahlsysteme von Deutschland? Was sind Gemeinsamkeiten? Ein Vergleich.

Wahlsysteme: Wo liegen die größten Unterschiede?

Zunächst einmal beginnen die Unterschiede schon beim Amt und der Gewaltenteilung. Während in den USA die ausführende, also die exekutive Gewalt beim Präsidenten liegt, hat der Bundespräsident in Deutschland als Staatsoberhaupt vor allem repräsentative Aufgaben. Die Exekutive ist dagegen Aufgabe der Bundesregierung und ihrer Behörden – und liegt somit vor allem beim Bundeskanzler.

Auch die Wahlsysteme sind grundverschieden. In Deutschland wird per Verhältniswahlrecht gewählt, in den USA per Mehrheitswahlrecht.

USA: Wie wird in den Vereinigten Staaten gewählt?

In den USA wird in den meisten Bundesstaaten per Mehrheitswahlrecht gewählt. In jedem Bundesstaat werden am 3. November 2020 für insgesamt 538 Wahlmänner und -frauen für das sogenannte „Electoral College“ votiert, das in einem zweiten Schritt den Präsidenten wählt. Der Spitzenkandidat einer Partei muss also mindestens 270 Stimmen erhalten, um sich zum Präsidenten wählen zu lassen.

Dabei gilt das Prinzip „The winner takes it all“. Setzt sich also ein Kandidat in einem Bundesstaat durch, erhält er alle Stimmen der Wahlmänner und -frauen für den Bundesstaat. Die Anzahl der Wahlmänner und -frauen berechnet sich aus der Einwohnerzahl.

Kalifornien ist der größte Bundesstaat mit über 33 Millionen Einwohner und entsendet 55 Wahlmänner und -frauen. Texas schickt als zweitgrößter Bundesstaat mit rund 29 Millionen Einwohnern 38 Wahlmänner und -frauen. Bevölkerungsschwache Bundesstaaten wie Alaska, Vermont, North Dakota, Wyoming oder Montana dürfen dagegen nur drei Wahlmänner und -frauen entsenden.

Donald Trump und Joe Biden treten im US-Wahlkampf gegeneinander an.

Foto: JIM WATSONDominick Reuter / AFP

Ausnahmen gibt es in den Bundesstaaten Maine und Nebraska. In beiden Bundesstaaten werden nur zwei Wahlmänner und -frauen mit dem Prinzip „The winner takes it all“ entsandt. Die anderen werden mit relativier Mehrheitswahl für einen Wahlkreis des Repräsentantenhauses gewählt. Allerdings ist die Anzahl begrenzt: Maine entsendet nur vier Wahlmänner und -frauen, Nebraska fünf. Und doch kommt es so zustande, dass sich das Bild etwas weitet. In Maine erhielt 2016 Hillary Clinton drei Wahlmännerstimmen, eine ging aber auch an Donald Trump.

Die gewählten Wahlmänner und -frauen übergeben am 14. Dezember die versiegelten Stimmzettel an den Vorsitzenden des US-Senats, Vizepräsident Mike Pence. Ausgezählt werden die Stimmen am 6. Januar in einer gemeinsamen Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus. Erst dann ist offiziell klar, wer die Wahl gewonnen hat.

Das „Winner takes it all“-Prinzip führt dazu, dass nicht unbedingt derjenige gewinnen muss, der in den USA insgesamt am meisten Stimmen holte. 2016 erhielt Hillary Clinton beispielsweise fast drei Millionen Wählerstimmen mehr als Donald Trump. Dennoch konnte Trump 304 Wahlmännerstimmen verbuchen und somit Präsident werden.

Swing States: Was hat es mit den Bundesstaaten auf sich?

In den USA gibt es klassische Hochburgen von Demokraten und Republikanern. Kalifornien, New York und Illinois gelten beispielsweise als klassische Demokraten-Staaten, die Rede ist bisweilen von der „Blue Wall“, der blauen Wand.

Die Republikaner dominieren dagegen seit Jahrzehnten etwa in Texas, Alabama und South Carolina. Ohnehin ist der Süden und auch der Mittlere Westen eine Hochburg der Republikaner Im Normalfall gibt es für die politischen Gegner in diesen Staaten nicht viel zu holen. Entsprechend verlagert sich der Fokus.

Entscheidend werden die Staaten, bei denen es erfahrungsgemäß knapp zu geht, die sogenannten „Swing States“. Hier wird der Wahlkampf meist besonders intensiv geführt, denn an ihnen entscheidet sich die Wahl.

Ein klassischer Swing States ist etwa Florida. 29 Wahlmänner und -frauen entsendet der südöstlichste Bundesstaat und hat damit ein hohes Gewicht. 2016 ging der Swing State, die oft auch als lila Staaten bezeichnet werden, an Donald Trump. Besonders dramatisch war es im Jahr 2000. Über einen Monat mussten in Florida die Stimmen ausgezählt werden. Am Ende lag George W. Bush mit 537 Stimmen vor Herausforderer Al Gore und wurde der 43. Präsident der Vereinigten Staaten.

Andere Swing States sind beispielsweise Arizona, Pennsylvania oder Wisconsin.

USA: Was ist der Unterschied zum deutschen Wahlsystem?

In Deutschland wird nach dem sogenannten personalisierten Verhältniswahlrecht gewählt – das streng genommen ein Mischsystem aus Verhältniswahl- und Mehrheitswahlrecht ist. Jeder Wähler hat dabei zwischen Stimmen. Mit der ersten Stimme werden die Abgeordnete in 299 Wahlkreisen gewählt, die direkt in den Bundestag gewählt werden – das macht dann 598 Abgeordnete. Gewinnt ein Abgeordneter einen Wahlkreis, ist ihm der Einzug in den Bundestag sicher – ein eigentlich klassisches Element einer Mehrheitswahl und wie in den USA frei nach dem Motto: „The winner takes it all.“

Nun hat jeder Wähler aber noch eine Zweitstimme und hier wird es entscheidend, warum in Deutschland von einem „personalisierten Verhältniswahlrecht“ die Rede ist. Mit dieser wählt er eine Partei und somit die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages. Jede Partei, die mindestens fünf Prozent erhält, zieht in den Bundestag ein. Aus den Zweitstimmen, die auf sie entfallen, wird die Verteilung der Sitze im Bundestag berechnet.

Nun gibt es noch ein weiteres wichtiges Element: die Landeslisten der Parteien. Wenn fest steht, wie viele Sitze auf die jeweilige Partei entfallen, entsendet die Partei die Kandidaten in der Reihenfolge der Liste in den Bundestag. Jede Partei in jedem Bundesland erstellt dabei eine eigene Liste, je nach Anteil der Stimmen im jeweiligen Bundesland werden dann die Abgeordneten entsandt.

Wer wird Bundeskanzlerin Angela Merkel im Amt beerben? 2021 finden in Deutschland Bundestagswahlen statt.

Foto: John Thys / dpa

Parlament: Warum ist der Bundestag so groß?

Nun kann es aber vorkommen, dass eine Partei zwar prozentual gesehen wenig Zweitstimmen erhalten hat, zugleich aber viele Wahlkreise direkt gewonnen hat. In diesem Fall ziehen die Kandidaten der Wahlkreise dennoch in den Bundestag ein – die Rede ist dann von Überhangmandaten. Da Überhangmandate aber dazu führen können, dass sich entsprechend die Verteilung im Bundestag ändert, gibt es seit 2013 noch eine weitere Möglichkeit, in den Bundestag einzuziehen: mittels Ausgleichsmandaten.

Die Ausgleichsmandate werden an die Parteien vergeben, um mögliche Ungleichheiten im Bundestag durch Überhangmandate auszugleichen, sodass am Ende das Verhältnis der Zweitstimmen wieder hergestellt ist. Das führt allerdings dazu, dass anstatt der vorgesehenen 598 Abgeordnete in der aktuellen Legislaturperiode 709 Abgeordnete im Bundestag vertreten sind – und der Bundestag so teuer wie nie ist.

Deutschland: Wie wird die Kanzlerin oder der Kanzler gewählt?

Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler wird vom Bundespräsidenten vorgeschlagen und von den Abgeordneten gewählt. Nötig ist dafür eine absolute Mehrheit, also mindestens die Hälfte der Stimmen der im Bundestag vertretenen Abgeordneten plus einer zusätzlichen Stimme.

Bisher wurden alle Bundeskanzler in der Geschichte der Bundesrepublik im ersten Wahlgang gewählt. Denn vor der Kanzlerwahl bilden die Parteien in der Regel Koalitionen, mit der sie eine absolute Mehrheit im Bundestag auf sich vereinen. Sollte aber ein Kanzlerkandidat im ersten Wahlgang nicht die nötige Mehrheit haben, würde ein zweiter Wahlgang notwendig werden. Auch hier ist eine absolute Mehrheit notwendig. Wird auch diese nicht erzielt, reicht in der 3. Runde eine einfache, also eine relative Mehrheit. Das wäre der Fall bei einer sogenannten Minderheitsregierung, wie es etwa in Thüringen der Fall ist.

Konrad Adenauer (*5. Januar 1876, † 19. April 1976) war der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Er bekleidete das Amt von 1949 bis 1963, galt als Vater des Wiederaufbaus nach dem Krieg. Der Bundeskanzler ist in Deutschland die politisch mächtigste Figur. Wir zeigen alle Amtsinhaber seit der Gründung der Bundesrepublik. Foto: imago/Sven Simon / IMAGO

Von 1951 bis 1955 war Adenauer zudem Außenminister und ließ in dieser Funktion vor allem die Beziehungen zu Frankreich und den USA wieder aufleben. Adenauer war Mitbegründer der CDU und ab 1950 für 16 Jahre Parteichef. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Ludwig Erhard (*4. Februar 1897, † 5. Mai 1977) war von 1963 bis 1966 Bundeskanzler. Zuvor hatte er 14 Jahre an der Spitze des Wirtschaftsministeriums gestanden und das Wirtschaftswunder maßgeblich mit angeschoben. Foto: imago/Sven Simon / IMAGO

Als Kanzler blieb er in vielen Fragen glücklos und trat schon nach etwas mehr als drei Jahren zurück. Auch den CDU-Vorsitz hatte er nur kurz inne: von März 1966 bis Mai 1967. Foto: AP Content / picture alliance/AP

Kurt Georg Kiesinger (*6. April 1904, † 9. März 1988) wurde 1966 nach acht Jahren als baden-württembergischer Ministerpräsident ins Kanzleramt gewählt. Er war der erste Kanzler, der mit einer Großen Koalition regierte. Seine Amtszeit war die kürzeste aller bisherigen Kanzler. Foto: dpa Picture-Alliance / AP / picture alliance / AP Photo



Bei der Bundestagswahl 1969 blieb seine CDU zwar stärkste Kraft, musste die Regierung aber an eine sozialliberale Koalition abtreten. Kiesinger ging die FDP nach deren Absage an die CDU hart an und wurde dafür harsch kritisiert. Auch seine Vergangenheit als NSDAP-Mitglied wurde immer wieder kritisch beäugt. Foto: imago/Sven Simon / IMAGO

Willy Brandt (*18. Dezember 1913, † 8. Oktober 1992) war der erste Bundeskanzler aus den Reihen der SPD, deren Vorsitzender er von 1964 bis 1987 war. Im Kabinett Kiesinger war er zuvor als Außenminister und Vizekanzler tätig, bis 1957 war er Regierender Bürgermeister von Berlin gewesen. Foto: imago/Sven Simon / IMAGO

In seiner Zeit als Kanzler von 1969 bis 1974 sorgte Brandt vor allem für eine Annäherung an die Staaten des damaligen Ostblocks – eine erste Entspannung in Zeiten des Kalten Kriegs. Foto: Guenay Ulutuncok / © epd-bild / Guenay Ulutuncok

Weltberühmt wurde sein „Kniefall von Warschau“ am 7. Dezember 1970 am Ehrenmal für die Toten des Warschauer Ghettos , mit dem er in der polnischen Hauptstadt um Vergebung für die NS-Verbrechen bat. Für seine Entspannungspolitik erhielt der Brandt 1971 den Friedensnobelpreis. Wegen der Affäre um den Kanzleramtsspion Günter Guillaume trat er im Mai 1974 zurück. Foto: Keystone / © epd-bild / Keystone

Helmut Schmidt (*23. Dezember 1918, †10. November 2015) übernahm ab 1974 für acht Jahre den Chefposten im Kanzleramt. Zuvor der SPD-Politiker von 1969 bis 1972 Verteidigungsminister, danach für zwei Jahre Finanzminister. In seine Amtszeit fielen einige wirtschaftliche Krisen, denen er unter anderem mit der Gründung des „Weltwirtschaftsgipfels“ begegnete. Foto: imago/Sven Simon / IMAGO



Im Kampf gegen die RAF-Terroristen setzte der Mann mit der Zigarette ab 1975 auf eine unnachgiebige Linie, die ihm vor allem Kritik der Opfer-Familien einbrachte. Sein in Schmidts eigener Partei hoch umstrittenes Engagement für den „Nato-Doppelbeschluss“, der die Stationierung von Atomwaffen in Deutschland als Gegengewicht zur sowjetischen Nuklearmacht vorsah, ließ die sozialliberale Koalition schließlich zerbrechen. Foto: dpa Picture-Alliance / Klaus Rose / picture alliance / Klaus Rose

Helmut Kohl (*3. April 1930, †16. Juni 2017) absolvierte die bislang längste Amtsperiode als Bundeskanzler: von 1982 bis 1998. Zuvor, von 1969 bis 1976, hatte der CDU-Politiker als Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz regiert. In den Siebzigerjahren war Kohl mitverantwortlich für einige Kursänderungen in der CDU, deren Vorsitzender er von 1973 bis 1998 war. Foto: imago/Sven Simon / IMAGO

In seine Kanzlerschaft fiel die deutsche Wiedervereinigung, er gilt bis heute als „Kanzler der Einheit“. In der Kritik stand er am Ende seiner politischen Laufbahn wegen der CDU-Spendenaffäre, die ihn letztlich auch den Ehrenvorsitz seiner Partei kostete. Foto: dpa Picture-Alliance / Stephanie Pilick / picture-alliance/ dpa/dpaweb

Gerhard Schröder (*7. April 1944) wurde 1998 nach acht Jahren als niedersächsischer Ministerpräsident zum Bundeskanzler gewählt. Der Sozialdemokrat blieb bis 2005 im Amt und an der Spitze der ersten rot-grünen Bundesregierung. Seine Regierung schickte erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wieder deutsche Soldaten in einen bewaffneten Konflikt – zur Befriedung des Kosovo. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Seine zweite Amtszeit „verdiente“ sich Schröder vor allem mit dem Krisenmanagement beim Elbe-Hochwasser 2002. Aus seiner Kanzlerschaft ging die Agenda 2010 hervor, aus der vor allem die „Hartz-Reformen“ bekannt sind. Die Agenda war seiner Zeit so umstritten und brachte ihm so viel Widerstände ein, dass er für 2005 eine vorgezogene Bundestagswahl ansetzte, die Rot-Grün verlor. Foto: imago/Jürgen Eis / IMAGO



Mit Angela Merkel (*17. Juli 1954) kam 2005 die erste Frau an die Spitze der Bundesregierung. Zunächst regierte die Christdemokratin von 2005 bis 2009 in einer Großen Koalition mit der SPD, nach der Wahl 2009 mit einem Bündnis aus CDU und FDP – und seit 2013 wieder mit der SPD. Foto: REUTERS / POOL New / REUTERS

Zuvor hatte sie als Ministerin für Frauen und Jugend (1991 bis 1994) sowie als Umweltministerin (1994 bis 1998) gearbeitet. Seit April 2000 ist Merkel Bundesvorsitzende der CDU. Foto: Jörg Sarbach / dpa

Nach dem Ja zur Großen Koalition ist Merkel am 14. März, sechs Monate nach der Bundestagswahl, zum vierten Mal wiedergewählt worden. In einem Weißen Blazer (bei den ersten Ernennungen trug sie einen schwarzen Blazer) legte sie Eidesformel ab. Foto: Soeren Stache / dpa



Bürger: Wer darf in den USA und in Deutschland wählen?

Sowohl in den USA als auch in Deutschland sind Bürger wahlberechtigt, wenn sie das Alter von 18 Jahren überschritten haben. Auch in den USA ist die Briefwahl erlaubt – um sie hat sich zuletzt eine große Diskussion entsponnen.

Im Gegensatz zu Deutschland müssen sich die Wähler in den USA für die Wahl registrieren. Per Briefwahl dürfen in beiden Ländern auch Staatsbürger wählen, die im Ausland leben. Wollen Auslandsdeutsche allerdings wählen, müssen sie sich vorher ins Wählerverzeichnis eintragen lassen.

