Erdogan öffnet Türkei-EU-Grenze für Flüchtlinge – und greift in Syrien an

Istanbul/Damaskus. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will offenbar seinen Flüchtlings-Deal mit der Europäischen Union ignorieren und wieder Flüchtlinge die Grenzen zu Griechenland und Bulgarien passieren lassen. „Wir haben die Tore geöffnet“, sagte Erdogan am Samstag in Istanbul und warf der EU vor, sich nicht an die Zusagen im Flüchtlingspakt gehalten zu haben. Laut Erdogan sind seit Freitag bereits 18.000 Flüchtlinge an die türkischen Grenzen zur EU gekommen. Bereits am Freitag hatte ein ranghoher türkischer Regierungsvertreter gesagt, die Türkei werde ihre Grenzen für Flüchtlinge, „die nach Europa wollen“, nicht länger schließen.

Die Ankündigung hatte heftige Ausschreitungen an der türkisch-griechischen Grenze ausgelöst. Tausende Flüchtlinge stürmten auf die Grenze zu, die Polizei hielt sie zurück. Wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete, setzten die Beamten am Grenzübergang Pazarkule in der westtürkischen Provinz Edirne Tränengas ein. Einige Flüchtlinge bewarfen Polizisten mit Steinen.

Griechenlands Regierungssprecher Stelios Petsas sagte, die Behörden hätten eine „organisierte, massenhafte und illegale Grenzverletzung durch zahlreiche Migranten aus der Türkei“ abgewehrt. „Es wurden mehr als 4000 illegale Grenzüberschreitungen abgewendet“, sagte Petsas am Samstag im griechischen Staatsfernsehen (ERT) nach einer Krisensitzung unter Vorsitz von Regierungschef Kyriakos Mitsotakis.

66 Migranten, die es geschafft hatten, auf griechisches Territorium zu kommen, seien festgenommen worden. Griechenland verstärke seine Kontrollen auch vor den Inseln im Osten der Ägäis mit mehr als 50 Schiffen der Küstenwache und der Kriegsmarine, sagte der Sprecher. Griechenland sei fest entschlossen, alles zu tun, um seine und die EU-Grenze zu schützen.

Die griechische Grenzpolizei und Sondereinheiten der Bereitschaftspolizei hatten schon am Freitag und am Samstag Tränengas und Blendgranaten eingesetzt, um große Gruppen von Migranten daran zu hindern, über den bereits geschlossenen Grenzübergang bei Kastanies/Pazarkule aus der Türkei nach Griechenland zu kommen.

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hatte am Freitag Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonisch über das Vorgehen an der Grenze zur Türkei informiert und erklärt, Griechenland werde keinen illegalen Grenzübertritt dulden.

Türkei-Außenminister sicherte EU Einhalten des Flüchtlings-Deals zu

Am Freitagabend hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach einem Telefonat mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu via Twitter noch mitgeteilt, die EU habe von der Türkei eine „Zusicherung“ erhalten, dass Ankara sich an seinen Teil des Flüchtlingspakts zwischen der EU und der Türkei halten werde.

Die EU und die Türkei hatten im März 2016 ein Flüchtlingsabkommen geschlossen, nachdem 2015 hunderttausende Flüchtlinge über die Balkan-Route nach Zentraleuropa gekommen waren. Infolge des teils heftig kritisierten Flüchtlingspaktes sank die Zahl der über die Türkei in die Europäische Union gelangenden Migranten deutlich.

In dem Abkommen verpflichtete sich Ankara, alle neu auf den griechischen Ägäis-Inseln ankommenden Flüchtlinge zurückzunehmen und stärker gegen Schlepperbanden vorzugehen. Die EU versprach im Gegenzug Milliardenhilfen, eine beschleunigte Visa-Erleichterung und die Modernisierung der Zollunion.

Zahl der Flüchtlinge aus Syrien nimmt wieder zu

Die Zahl der Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien nimmt derzeit wieder zu, weil Machthaber Baschar al-Assad zusammen mit seinem Verbündeten Russland eine Offensive in der letzten Hochburg der Assad-Gegner in Idlib führt. Dort sind vor allem islamistische und dschihadistische Milizen aktiv, die teils von der Türkei unterstützt werden. Bei Luftangriffen in Idlib wurden am Donnerstag 33 türkische Soldaten getötet, ein weiterer erlag später seinen Verletzungen.

Erdogan verkündete am Samstag, dass die Türkei in Syriens Provinz Idlib umfassende Angriffe gestartet habe. Dabei seien Lagerhäuser mit Chemiewaffen sowie Luftabwehrsysteme und Landebahnen zerstört worden, sagte Erdogan am Samstag.

Erdogan richtete wegen des Konflikts am Samstag scharfe Warnungen an Russland und Syrien. In einem Telefonat mit Kreml-Chef Wladimir Putin am Freitag sagte er nach eigenen Angaben seinem russischen Kollegen: „“Was macht Ihr dort? Wenn Ihr einen Stützpunkt aufbauen wollt, bitte, aber geht uns aus dem Weg. Lasst uns mit dem (syrischen) Regime allein.’„ Syrien drohte Erdogan, dass es den “Preis zahlen„ werde für den Tod der türkischen Soldaten.

