Berlin. Es ist eine Ausbreitung innerhalb weniger Wochen: Ende Dezember wurden in China erste Fälle einer neuartigen Lungenerkrankung festgestellt, Ende Januar hat sich das Virus nicht nur über die Landesgrenzen ausgebreitet, sondern auch den Sprung über den Pazifischen Ozean geschafft.

Bis Mittwochabend hat die Krankheit 17 Todesopfer gefordert, mehr als 570 Menschen waren infiziert, die Dunkelziffer ist hoch. Vor allem in China und Hongkong ruft das schlimme Erinnerungen wach: Dort waren 2002 und 2003 viele Menschen an der Lungenkrankheit Sars gestorben.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat trotz rasanter Zunahme von Infektionen mit einem neuartigen Virus in China vorerst keine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ ausgerufen. Ein Expertenrat, der die WHO berät, sah dafür am Mittwoch keinen Anlass, wollte aber am Donnerstag weiter tagen.

Coronavirus verbreitet Angst – Was ist passiert?

Es begann im Dezember: In Wuhan, einer Elf-Millionen-Stadt in Zentralchina, häuften sich Lungenerkrankungen, für die keine klare Ursache ersichtlich war. Am 9. Januar stand dann fest: Verantwortlich für die Erkrankungen ist ein neuartiges Virus aus der Gruppe der Coronaviren, zu der auch das Sars-Virus gehört.

Am Mittwoch intensivierte die chinesische Regierung die Sicherheitsmaßnahmen – und riegelte Wuhan praktisch vollständig ab. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sollten ab Donnerstagmorgen Flüge, Züge, Fähren und Fernbusse gestoppt werden. Bewohner Wuhans wurden aufgefordert, die Stadt nicht mehr zu verlassen. Auch der Nahverkehr mit U-Bahnen und Bussen wurde demnach eingestellt.

Wuhan am Donnerstag: Eine Frau telefoniert vor dem geschlossenen Bahnhof Hankou, der von der Polizei abgeriegelt wird.

Foto: -- / dpa

Längst hat sich die Krankheit über die chinesischen Grenzen hinaus ausgebreitet: In Japan, Südkorea, Thailand, Macao und Taiwan wurden Infektionen nachgewiesen. Am Mittwoch wurde der erste bestätigte Fall aus den USA bekannt – es soll sich bei dem Erkrankten um einen Mann in Seattle handeln, der zuvor im chinesischen Wuhan gewesen war.

Dass sich das Virus so schnell ausbreitet, liegt auch am Zeitpunkt des Ausbruchs: Am Wochenende beginnt nach dem chinesischen Kalender das neue Jahr. Rund 400 Millionen Chinesen werden in den nächsten Tagen ihre Familien im Inland besuchen, einige von ihnen im Ausland Ferien machen.

Seinen Ursprung hat das Virus nach Angaben der chinesischen Behörden auf einem Fischmarkt in Wuhan, auf dem auch Wildtiere verkauft wurden. Man geht davon aus, dass eines der Wildtiere Quelle des Virus ist. Demnach gab es zunächst Übertragungen vom Tier zum Menschen, bevor das Virus sich an seinen neuen Wirt anpasste und es zu Übertragungen zwischen Menschen kam.

Ein Mitarbeiter des Flughafen Wuhan Tianhe International Airport trägt Mundschutz und misst bei einer Reisenden Temperatur.

Foto: Dake Kang / dpa

Wie gefährlich ist das neuartige Virus?

Coronaviren sind eine Gruppe von Erregern, die Erkrankungen der Atemwege auslösen – von Erkältungen bis hin zu Sars, das in etwa einem Zehntel der Fälle tödlich verlief. Zu den Symptomen des neuartigen Virus gehören laut Weltgesundheitsorganisation WHO Fieber, Husten und Kurzatmigkeit. Die Inkubationszeit beträgt sieben Tage.

So gefährlich wie Sars ist der neue Erreger aber offenbar nicht. Bei den bisherigen Todesfällen, zu denen Informationen vorliegen, habe es schwere Grunderkrankungen gegeben, hieß es beim Robert-Koch-Institut (RKI). Derzeit spreche nichts dafür, dass die Sterblichkeit so hoch liegen könnte wie damals, so Lars Schaade, Vizepräsident des RKI. 2003 gab es laut Weltgesundheitsorganisation weltweit 8096 Sars-Infektionen, in 774 Fällen waren sie tödlich.

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am Mittwoch ihren Notfallausschuss einberufen und darüber beraten, ob ein internationaler Gesundheitsnotstand ausgerufen werden soll. Damit könnten schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Seuche empfohlen werden. Auch die EU-Staaten tauschen sich derzeit über mögliche Folgen der Krankheit für Europa aus. Dabei geht es um die Weitergabe von Informationen an die jeweiligen Gesundheitsdienste, mögliche Kontrollen etwa an Flughäfen oder Richtlinien für Labortests.

Eine Personenkontrolle in Taiwan.

Foto: CHEN CHI-CHUAN / AFP

Wie bereitet sich Deutschland vor?

„Dass Reisende eine Infektion mit dem Coronavirus nach Deutschland einschleppen, ist äußerst unwahrscheinlich, kann aber niemals gänzlich ausgeschlossen werden“, heißt es in einem Schreiben von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an die Abgeordneten des Bundestags, das unserer Redaktion vorliegt. Personen im engsten Umfeld dieser Erkrankten hätten ein Ansteckungsrisiko, eine Gefährdung der Bevölkerung bestehe aber nicht, heißt es weiter.

Das Robert-Koch-Institut hat eine Koordinierungsstelle eingerichtet, um die betroffenen Akteure wie Ärzte, Kliniken, Notfallambulanzen, die medizinischen Dienste an Flughäfen, Gesundheitsämter und Labore zu vernetzen. Zudem sollen Flughafenmitarbeiter und Reisende, die aus bereits betroffenen Ländern kommen, mit Informationsmaterial für das Thema sensibilisiert werden.

Flugzeugcrews sind zudem verpflichtet, Personen, die während des Fluges mit Fieber auffallen, am Zielflughafen zu melden. Maßnahmen wie Fiebermessungen an Flughäfen in Deutschland seien aber unverhältnismäßig. Sollte es Infektionsfälle in Deutschland geben, sei eine Behandlung auf einer regulären Intensivstation grundsätzlich möglich – wenn die nötigen Hygienemaßnahmen getroffen seien, heißt es in Spahns Schreiben. Für den Ernstfall stünden aber auch Sonderisolierstationen in sieben Krankenhäusern mit insgesamt 47 Betten zur Verfügung.

Bei der Kabinettssitzung am Mittwochmorgen warnte Gesundheitsminister Jens Spahn davor, in „Alarmismus“ zu verfallen. Deutschland sei gerüstet und werde auch internationale Anforderungen erfüllen können. Ebenfalls am Mittwoch kamen Experten im Auswärtigen Amt zu einer sogenannten Krisenvorsorgesitzung zusammen: Dabei seien auch die Gesundheitsexperten aus Peking und Jakarta zugeschaltet gewesen. Eine Reisewarnung in die betroffenen Länder gebe es aktuell nicht, sagte eine Sprecherin. Das Auswärtige Amt informiert auf seiner Webseite über aktuelle Änderungen bei der Reisesicherheit.

Gibt es jetzt Kontrollen an den deutschen Flughäfen?

Die deutschen Flughafenbetreiber beobachten das Thema genau, das geht aus einem Statement des Verbands der Verkehrsflughäfen hervor. Es gebe für den Ernstfall detaillierte Notfallpläne mit klaren Prozessabläufen. „Die erforderlichen medizinischen Kapazitäten stehen bereit.“ Eine Notwendigkeit für weitere Maßnahmen – wie zum Beispiel zusätzliche Kontrollen von Reisenden – gebe es bis jetzt aber nicht, sagte eine Sprecherin des Flughafens Frankfurt.

Hat die chinesische Regierung rechtzeitig reagiert?

Die Bevölkerung in der Volksrepublik hegt tiefes Misstrauen gegen die Berichterstattung der staatlichen Medien und Angaben der Gesundheitsbehörden. Viele haben Angst, dass die wahre Bedrohung des Virus-Ausbruchs von offizieller Seite heruntergespielt wird. Schließlich war die Informationspolitik der Kommunistischen Partei Chinas beim verheerenden Sars-Ausbruch 2002 überaus intransparent – was die Epidemie damals verschärfte. Damals kamen etwa 800 Menschen dadurch ums Leben. Das neue Virus soll nach derzeitigem Stand eine harmlosere Variante sein.

Spätestens seit dem Wochenende jedoch besteht kein Zweifel, dass die chinesische Regierung die Bedrohung durch das Coronavirus sehr ernst nimmt. Die Gesundheitskommission hatte zunächst eine Reisewarnung nach Wuhan ausgesprochen, die Behörden haben zudem Gesundheitsscanner an Bahnhöfen und Flughäfen installiert, und Präsident Xi Jinping hat in einer Rede seine Parteikader dazu ermahnt, „der Gesundheit der Bevölkerung vorderste Priorität“ einzuräumen. Am Donnerstag folgte schließlich die beinahe vollständige Abriegelung von Wuhan.