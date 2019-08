Paneuropäisches Picknick Merkel und Orban erinnern in Ungarn an Grenzöffnung von 1989

Sopron. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban gedenken am Montag in der ungarischen Stadt Sopron gemeinsam der Grenzöffnung vor 30 Jahren.

Beim sogenannten Paneuropäischen Picknick unmittelbar an der Grenze zu Österreich waren am 19. August 1989 rund 600 DDR-Bürger spontan in den Westen geflüchtet. Das Ereignis gilt als einer der entscheidenden Schritte auf dem Weg zum Fall der Berliner Mauer. Merkel und Orban wollen den Anlass auch für bilaterale Gespräche nutzen. Das deutsch-ungarische Verhältnis gilt als belastet, weil Orban Kritikern zufolge sein Land autoritär regiert.