US-Abzug aus Syrien: Bolton und Pompeo auf Reisen

Istanbul/Washington. Wie geht es weiter mit dem US-Truppenabzug aus Syrien und welche Rolle wird die Türkei dann dort spielen - zum Beispiel im Kampf gegen den IS?

Diese Fragen dürften beim Besuch des Sicherheitsberaters von US-Präsident Donald Trump in der Türkei auf der Agenda stehen. John Bolton wird türkischen und US-Quellen zufolge in der Türkei Präsidentensprecher Ibrahim Kalin, Verteidigungsminister Hulusi Akar sowie Geheimdienstchef Hakan Fidan treffen. Begleitet wird Bolton von Generalstabschef Joseph Dunford und dem Syrien-Beauftragten der US-Regierung, James Jeffrey, der auch neuer Sondergesandter für den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist.

Ein weiteres Thema dürfte die geplante Offensive der Türkei gegen kurdische Truppen in Nordsyrien sein. Die Türkei sieht die Kurden dort als Terroristen an. Für die USA sind sie hingegen wichtige Alliierte im Kampf gegen den IS. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, dass man außerdem über die Kontroverse um den türkischen Kauf eines russischen Raketenabwehrsystems diskutieren werde.

Im Rahmen der regen Reisediplomatie nach dem umstrittenen Beschluss, die US-Truppen aus Syrien abzuziehen, macht sich auch US-Außenminister Mike Pompeo auf den Weg in den Nahen Osten. Pompeo will von heute an bis zum 15. Januar acht Länder besuchen. Eine zentrale Botschaft der Reise sei, dass die USA den Nahen Osten nicht alleine ließen, hieß es vor dem Wochenende aus dem US-Außenministerium. Erste Station ist Jordanien. Weitere Gespräche sind in Ägypten, Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Saudi-Arabien, Oman und Kuwait geplant.

