Am zweiten Tag des Treffens EU-Gipfel diskutiert über Migration und Eurozonenreform

Beim Brexit sind die EU-Spitzen am ersten Gipfel-Tag nicht sehr weit gekommen. Am Freitag stehen in Brüssel zwei weitere Großthemen auf dem Plan: Migration und die Eurozonenreform. Zumindest bei einem werden konkrete Ergebnisse erwartet.