Proteste in Prag

Proteste in Prag Tschechische Regierung übersteht Misstrauensabstimmung

Der Multimilliardär Andrej Babis kann in Tschechien weiterregieren, die Opposition scheiterte mit einem Misstrauensvotum. Am Abend gingen daher in Prag wieder Tausende auf die Straße.