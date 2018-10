In Istanbul

In Istanbul Vierer-Gipfel berät über Zukunft Syriens - mit Merkel

In die Bemühungen um einen Friedensprozess in Syrien kommt wieder Bewegung: Die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Russland und der Türkei beraten über die Lage in dem von Bürgerkrieg geplagten Land.