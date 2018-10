Bombe mit Metallstücken tötet viele Schüler auf der Krim

Rettungsdienste laden in Kertsch einen verletzten Menschen auf einen Lastwagen

Am Anfang wird eine Gasexplosion vermutet, dann geht Russland von einem Terroranschlag aus - und am Ende ist es wohl ein Mitschüler, der in einer Berufsschule auf der Krim eine Bombe mit Betallteilen gezündet hat. Was ihn dazu trieb, wird man nicht mehr erfahren.

Kertsch. Die Explosion in einer Berufsschule auf der Halbinsel Krim mit mehr als einem Dutzend Toten war nach Angaben des Krim-Regierungschefs die Tat eines Schülers. Er sei im vierten Lehrjahr gewesen, sagte Sergej Aksjonow der Agentur Tass zufolge. Der Schüler habe sich danach erschossen.

Seine Leiche wurde nach Aksjonows Angaben in der Bibliothek im zweiten Stock des Gebäudes gefunden. Bei der Explosion soll nach Angaben der Behörden eine Bombe hochgegangen sein, die mit Metallteilen gefüllt war. Aksjonow sprach am Nachmittag von 18 Toten und rund 50 Verletzten. Das Staatliche Ermittlungskomitee sprach jedoch von 17 Toten. Dabei soll es sich vor allem um Jugendliche handeln, die sich in der Kantine der Schule aufhielten.

Die örtlichen Behörden waren anfangs von einer Gasexplosion ausgegangen. Russlands oberste Ermittlungsbehörde leitete wenig später ein Verfahren wegen eines Terroranschlags ein. Die Bombe sei in der Mensa der Berufsschule in Kertsch gezündet worden, teilte das Staatliche Ermittlungskomitee in Moskau mit.

Die Schuldirektorin Olga Grebennikowa sprach davon, dass vor der Explosion in dem Gebäude auch geschossen worden sei. Sie hatte die Schule kurz vor dem Vorfall verlassen. Im Internet kursierte ein Video, wie die erschütterte Frau dem Bildungsministerium der Krim telefonisch Bericht erstattet über das, was sie erfahren hat.

Kertsch liegt ganz im Osten der ukrainischen Halbinsel Krim, die sich Russland 2014 einverleibt hat. Von dort führen eine Fährverbindung und seit diesem Jahr auch eine Brücke auf das russische Festland. Beim letzten großen Terroranschlag in Russland im April 2017 hatte ein Mann eine Bombe in der U-Bahn von St. Petersburg platziert. Dabei waren mehr als Dutzend Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden.

