Auf den Ramblas in Barcelona erinnnern Blumen an die Opfer des Terroranschlags.

16 Tote, 120 Verletzte Gedenkfeier in Barcelona am Jahrestag des Terroranschlags

Barcelona. Ein Jahr nach der blutigen Todesfahrt auf der Flaniermeile Las Ramblas gedenkt Barcelona heute der Opfer des Anschlags. Zunächst sollen Blumen auf dem Mosaik niedergelegt werden, mit dem der Künstler Joan Miró vor rund 40 Jahren die berühmte Promenade verziert hatte.

Anschließend findet auf der nahe gelegenen Plaza de Catalunya eine Gedenkzeremonie statt, zu der auch König Felipe VI., Ministerpräsident Pedro Sánchez und der katalanische Regionalpräsident Quim Torra erwartet werden. Sie steht unter dem Motto "Barcelona, Stadt des Friedens".

Am Nachmittag des 17. August 2017 hatte ein Attentäter einen Lieferwagen in eine Menschenmenge auf dem Boulevard im Zentrum Barcelonas gesteuert und dort ein Blutbad angerichtet. In der darauffolgenden Nacht konnte ein weiterer Anschlag in dem Ort Cambrils gerade noch vereitelt werden. Insgesamt kamen 16 Menschen ums Leben, mehr als 120 weitere wurde verletzt. Spanische Medien sprachen kurz vor dem Jahrestag von "einer der traurigsten Gedenkfeiern der jüngeren spanischen Geschichte."

