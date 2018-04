OPCW untersucht vermutlichen Giftgasangriff in Syrien

Damaskus. Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) wollen mit der Untersuchung des mutmaßlichen Giftgasangriffes im Osten der syrischen Hauptstadt Damaskus beginnen.

Sie sollen herausfinden, ob am vergangenen Samstag in der zu diesem Zeitpunkt noch von Rebellen kontrollierten Stadt Duma in der Region Ost-Ghuta Chemiewaffen eingesetzt wurden. Ihr Auftrag lautet jedoch nicht, die Verantwortlichen zu ermitteln.