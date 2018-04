Prozess wegen Völkermords Guatemalas Ex-Diktator Ríos Montt in Hausarrest gestorben

Der Ex-General befand sich in seiner Wohnung unter Hausarrest. Gegen ihn lief ein Prozess wegen Völkermords. Ríos Montt litt an seniler Demenz und nahm nicht an den Gerichtsverhandlungen teil.