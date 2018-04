Malala verlässt Pakistan nach emotionalem Besuch

Islamabad. Nach ihrem ersten Besuch im Heimatland Pakistan nach einem Mordversuch der radikalislamischen Taliban vor mehr als fünf Jahren fliegt die junge Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai zurück nach Großbritannien.

Ihr Flug via Doha sei am Morgen gestartet, sagte ihr Cousin Mahmud ul Hassan am Montag. "Sie hat versprochen, innerhalb eines Jahres wiederzukommen", sagte er.