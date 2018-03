Putin vor vierter Amtszeit Präsidentenwahl in Russland läuft

Moskau. Bei der russischen Präsidentenwahl hat Amtsinhaber Wladimir Putin in Moskau seine Stimme abgegeben. "Ich bin überzeugt von der Richtigkeit des Programms, dass ich dem Land vorschlage", sagte er der Agentur Interfax zufolge.

Der 65-Jährige steuert bei der Wahl ungefährdet eine vierte Amtszeit im Kreml an, die laut Verfassung bis 2024 dauern wird. Er stelle keine Ansprüche daran, wie hoch sein Sieg ausfalle, sagte Putin. Er werde mit jeder Prozentzahl an Stimmen zufrieden sein, "die es erlaubt, die Aufgaben des Präsidenten zu erfüllen".

Traditionell gibt der Kremlchef seine Stimme in einem Wahllokal in der Russischen Akademie der Wissenschaften ab. Erste Auszählungsergebnisse werden nach Schließung der Wahllokale in der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad nach 19.00 Uhr MEZ erwartet.

( dpa )