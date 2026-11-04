Der Kongress ist wieder in blauer Hand – so und nicht anders ist der klare Sieg der Demokraten bei den Midterms in den USA zu bewerten. Der frühere US-Präsident Barack Obama sieht in dem Erfolg bei den Parlamentswahlen eine „deutliche Botschaft“ des amerikanischen Volkes. „Sie wollen eine Politik, die Menschen zusammenbringt und nicht auseinandertreibt, und Anführer, die konkrete Lösungen für ihre Probleme anbieten“, schrieb Obama auf der Online-Plattform X. Alle News zu den Midterms finden Sie in unserem Liveblog.

Midterms: Obama fordert „Ärmel hochkrempeln“

Für US-Präsident Donald Trump ist der Ausgang der Midterms eine herbe Wahlschlappe. Obama, der für die demokratische Partei von 2008 bis 2016 im Amt gewesen war, zeigt eine Perspektive für die weitere Amtszeit von Trump auf.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama spricht sich bei einer Wahlkampfveranstaltung im Vorfeld der Midterms in Georgia. (Archivbild) © Brynn Anderson/AP/dpa | Brynn Anderson

„Diese Regierung ist noch zwei Jahre im Amt, aber unsere Aufgabe ist es jetzt, die Ärmel hochzukrempeln, Veränderungen vorzunehmen, wo immer wir die Macht dazu haben, weiteren Schaden zu verhindern und das Fundament für die Zukunft zu legen“, so Obama

pvt/dpa