Berlin. Agrarminister Cem Özdemir sagt, wie schlecht es den Bauern wirklich geht – und warum er Zustände fürchtet wie bei Donald Trump.

Der Zugang zum Agrarministerium ist frei, das Haus von Cem Özdemir haben die Landwirte an diesem Tag nicht blockiert – ganz im Gegensatz zu Verkehrsknotenpunkten im ganzen Land. Im Interview sagt der Grünen-Politiker, wie er die Bauern besänftigen will – und was das die Verbraucherinnen und Verbraucher kosten würde.