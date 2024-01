Berlin. Marie-Agnes Strack-Zimmermann über die Lautstärke der Männer in der FDP, schlechte Umfragewerte ihrer Partei und Rezepte gegen die AfD.

Unerschrocken, schnörkellos und direkt: FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann zählt zu den beliebtesten Politikerinnen in Deutschland. Was denkt Sie zum Zustand ihrer Partei, kurz vor dem Dreikönigstreffen in Stuttgart? Die Antwort wird nicht jedem in der FDP gefallen.