Berlin. Viele alte Menschen sind einsam, viele junge auch. Ein Verein bringt sie zusammen, in Freundschaften wie der von Jochen und Marietta.

An einem verregneten Montag im Dezember ist die Munch-Ausstellung in der Berlinischen Galerie fast übervoll. Grüppchen von Touristen haben vor dem Wetter Zuflucht gesucht, Schulklassen schieben sich langsam an den Gemälden und Radierungen vorbei.