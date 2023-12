Singapur. Bei internationalen Bildungsvergleichen schneidet Singapur regelmäßig hervorragend ab. Der Erfolg kommt jedoch nicht von ungefähr.

Vor vier Jahren war die Enttäuschung groß in Singapur: Die führende Straits Times titelte: „Singapur rutscht auf den zweiten Platz hinter China.“ Dabei schien die Zeitung ihr Publikum auch gleich trösten zu wollen: „Aber die Bewertung ist immer noch hoch.“ In der PISA-Studie, die regelmäßig die Schulleistungen 15-Jähriger in verschiedenen Ländern untersucht, hatte Singapur in den drei geprüften Fächern – Mathematik, Lesekompetenz und Naturwissenschaften – je Platz zwei belegt. Beim vorigen Vergleich im Jahr 2015 hatte das Land das internationale Ranking noch angeführt.