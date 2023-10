Hamas: Kommt der Terror nach Europa? Experte warnt vor „Trittbrettfahrern“

Der Terrorismusexperte Peter Neumann warnt: Der Konflikt im Nahen Osten könnte Dschihadisten in Europa zu Anschlägen inspirieren.

Interview Experte warnt vor „Trittbrettfahrern“ der Hamas in Europa

Berlin. Der Terrorismusexperte Peter Neumann hat davor gewarnt, dass durch den Terror der Hamas andere Dschihadisten wie etwa Anhänger des IS auch in Deutschland und Europa zu „Trittbrettfahrern“ werden könnten.

Herr Neumann, wer hat bei der Hamas das Sagen: die Vertreter im Gazastreifen, in Doha oder in den Auslands-Dependancen, etwa in der Türkei?

Peter Neumann: Die Hamas ist hierarchisch organisiert, hat aber unterschiedliche Flügel. Der politische Flügel in Doha entscheidet die politische Richtung, der militärische Flügel im Gazastreifen und im Libanon entscheidet über Terror. Die Kommunikation zwischen beiden ist nicht unbedingt immer perfekt, und gerade der militärische Flügel genießt große Autonomie, nicht zuletzt, weil man Angst vor israelischer Überwachung hat. Aber im Großen und Ganzen funktioniert die Befehlskette, wie man auch bei den Geiselbefreiungen gesehen hat. Darüber wurde und wird mit Vertretern des politischen Flügels in Doha verhandelt.

Wer sind die führenden Köpfe der Hamas – wer sind die Drahtzieher der Hamas-Attacken auf Israel?

Mohammed Deif ist der Anführer des militärischen Flügels der Hamas. Er ist seit den 1990ern dabei und gilt unter Hamas-Mitgliedern als Legende. Israel hat bereits ein halbes Dutzend Mal versucht, ihn zu eliminieren. Er hat bei diesen Versuchen ein Auge und einen Arm verloren.

Terrorismusforscher Peter R. Neumann.

Foto: Ina Fassbender / dpa

Befürchten Sie Anschlage der Hamas in Europa, Deutschland, in den USA?

Ja, aber nicht von Hamas direkt, denn Hamas führt keine Anschläge außerhalb ihres Kerngebiets durch. Ich kann mir eher vorstellen, dass andere Dschihadisten hier zu Trittbrettfahrern werden, wie zum Beispiel Anhänger des IS. Auch bin ich mir sicher, dass sich durch die aktuelle Mobilisierung mehr Menschen radikalisieren werden.

Ist die Hamas gefährlicher als der IS?

Für Israel ja, für den Rest der Welt nur indirekt. Denn im Unterschied zum IS, der transnational agiert, ist die Hamas eine religiös-nationalistische Organisation, deren Ziele sich auf die Vernichtung Israels konzentrieren. Mittelbar bedroht sie allerdings auch die Sicherheit in anderen Staaten, weil das Thema Israel-Palästina ja für viele Muslime ein hoch-emotionales Thema ist. Es besteht immer das Potenzial, dass der Konflikt im Nahen Osten auf andere Staaten ‚überschwappt‘ oder sogar Leute in Europa zu Terrorismus inspiriert.