Israel: Prorussische Hacker greifen wohl israelische Websites an

Berlin/Tel Aviv. Schon der russische Angriffskrieg gegen die hat gezeigt, dass Kämpfe heutzutage nicht mehr nur auf dem Schlachtfeld stattfinden. Neben Soldaten in Uniform spielen auch Cyberkrieger im Verborgenen eine immer wichtigere Rolle, wenn es darum geht, in Computersysteme des Gegners einzudringen und Websites lahmzulegen oder mit Desinformation zu verändern (Defacement).

Laut der Seite „Cyberknow“ findet der Angriff der Hamas auf Israel auch im virtuellen Raum statt. Insgesamt 58 Hacker-Gruppen seien in dem Konflikt aktiv, heißt es auf der „Cyberknow“-Website, 48 greifen demnach auf der Seite der Hamas virtuell in den Krieg ein, legen Internetseiten vorübergehend lahm oder verbreiten Desinformation und Propaganda. Besonders brisant: Drei der Gruppierungen haben laut „Cyberknow“ Verbindungen zum russischen Staat. Es handele sich um die Hacker-Gruppen Anonymous Sudan, Killnet und Usersec.

Am Wochenende prahlte die Gruppe Anonymous Sudan auf ihrem Telegram-Kanal damit, die Apps Tzeva Adom und Red Alert erfolgreich angegriffen zu haben. Beide spielen für die israelische Bevölkerung eine lebenswichtige Rolle, denn sie warnen vor Raketenangriffen und anderen Gefahren. Beide Applikationen waren für einige Zeit nicht mehr erreichbar.

Experten: Hacker werden wohl von Kreml unterstützt

Anonymous Sudan ist in Sicherheitskreisen kein Unbekannter. Die Gruppierung soll schon für Hacker-Angriffe auf die Infrastruktur der Ukraine verantwortlich gewesen sein und über gute Kontakte zum Kreml verfügen, wie die „Neue Zürcher Zeitung“ schreibt. Dafür spräche, dass die Aktionen gut organisiert gewesen seien und ohne entsprechende Infrastruktur und finanzielle Mittel nicht möglich gewesen wären.

So wie hier in New York gab es zuletzt weltweit Solidaritätskundgebungen mit Israel.

Foto: SPENCER PLATT / Getty Images via AFP

Ein eindeutiger Beweis für eine Zusammenarbeit zwischen staatlichen Stellen wie dem russischen Militärnachrichtendienst GRU und den Hackern ist schwer zu führen, für manche Experten aber dennoch naheliegend, insbesondere wenn es um sogenannte Ransomware-Angriffe geht, bei den die Hacker Schadprogramme installieren und für die Wiederfreigabe der Seite eine Art Lösegeld verlangen. „Man kann in Russland nicht so große Summen an Geld erwirtschaften, ohne dass der Kreml sein Einverständnis gibt, zumindest stillschweigend“, ist der IT-Sicherheitsexperte Allan Liska überzeugt.

Hamas macht Fortschritte bei Cyberkriegsführung

Technisch gesehen, hat sich Anonymous Sudan auf sogenannte DDoS-Angriffe spezialisiert. Dabei werden die Server der angegriffenen Websites mit Anfragen überflutet, bis sie nicht mehr erreichbar sind oder unter der Last zusammenbrechen. Die Wirkung ist in der Regel kurzzeitig. Ist der Angriff vorbei, funktionieren die Websites wieder. Nach Einschätzung von Cyberexperten dienen solche Attacken vor allem dazu, Verunsicherung zu stiften und die Verwundbarkeit des Angegriffenen zu demonstrieren. Die mutmaßlich prorussische Hackergruppe Killnet schaltete sich am Sonntag entsprechend ein und legte die Seite des israelischen Inlandsgeheimdienstes über mehrere Stunden lahm. Die Auswirkungen waren überschaubar, allerdings konnte Killnet dies via Telegram als Prestigeerfolg ausschlachten.

Iran bleibt auch beim Cyberkrieg Israels gefährlichster Gegner

Allerdings ist die Hamas bei ihren Cyberattacken nicht unbedingt auf russische Hilfe angewiesen. Die islamistische Terrororganisation hat in den vergangenen Jahren auf diesem Gebiet große Fortschritte gemacht und führt mittlerweile selbst Angriffe durch. In seinem jährlichen Digital Defence Report beschreibt das Software-Unternehmen Microsoft explizit eine Gruppierung aus dem Gaza-Streifen, die versucht haben soll, israelische Energie-, Telekommunikations- und Rüstungsfirmen auszuspionieren.

Ein gefährlicherer Gegner bei Cyberangriffen ist aber bis auf Weiteres der Iran. Das Mullah-Regime, das Israel am liebsten von der Landkarte tilgen würde, ist seit Jahren Drahtzieher von solchen Attacken. Im Gegenzug macht der Iran Israel für Cyberattacken auf seine Atomanlagen verantwortlich. Die größte Sorge in Jerusalem und Tel Aviv ist es, dass Teheran eines Tages in der Lage sein könnte, Atombomben herzustellen. Das wäre für Israel in der Tat die ultimative Bedrohung und weit schlimmer als es jeder Cyberangriff jemals sein könnte.