Frankreich: Macron zieht Streitkräfte aus dem Niger ab

Niger: Massendemo für Abzug Frankreichs

Tausende Nigrer haben für einen Abzug der französischen Truppen aus dem westafrikanischen Land demonstriert. Die Menschen versammelten sich am Samstag vor einem Militärstützpunkt am Rande der Hauptstadt Niamey, in dem französische Soldaten untergebracht sind. Frankreich hat im Niger 1500 Kräfte im Kampf gegen Dschihadisten stationiert.

Video: Krise, Krieg, Konflikt, Politik