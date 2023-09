Rechtsextremismus in Deutschland: Millionen wollen eine Diktatur

Berlin. Immer mehr Menschen in Deutschland teilen rechtsextreme Einstellungen. Das ist das Ergebnis einer neuen repräsentativen Studie, die von Forschenden der Universität Bielefeld im Auftrag der SPD-nahen Friedrich Ebert-Ebert-Stiftung durchgeführt wurde. Demnach hat rund jeder zwölfte Mensch in Deutschland ein rechtsextremes Weltbild. Sechs Prozent und damit fast fünf Millionen Menschen befürworten den Ergebnissen der Umfrage zufolge sogar "eine Diktatur mit einer einzigen starken Partei und einem Führer". Öffentlich vorgestellt wird die Studie, die unserer Redaktion vorab vorliegt, am Donnerstag in Berlin.

Laut Friedrich-Ebert-Stiftung zeigen die Ergebnisse, dass sich vor dem Hintergrund unterschiedlicher Krisen und Konflikte ein immer größerer Teil der Mitte der Gesellschaft von demokratischen Werten, Normen und Grundprinzipien distanziere. Weitere Ergebnisse im Überblick:

Nationalismus: 16 Prozent der Befragten sehen eine Überlegenheit Deutschlands gegenüber anderen Nationen und fordern eine Politik, die "dem Land die Macht und Geltung verschaffen solle, die ihm zusteht".

Verschwörungstheorien: 38 Prozent und damit deutlich mehr Menschen als noch während der Corona-Pandemie glauben an Verschwörungstheorien. Rund 32 Prozent der Menschen vertreten etwa die Meinung, Medien und Politik würden "unter einer Decke stecken".

Gewaltbereitschaft: 13 Prozent sind der Auffassung, einige Politikerinnen und Politiker hätten es verdient, wenn "die Wut gegen sie in Gewalt umschlägt". 17 Prozent würden nach eigenen Angaben Gewalt billigen, "wenn sich andere bei uns breit machen".

Antisemitismus: Der Aussage, jüdische Menschen würden versuchen, ihren Vorteil aus der Vergangenheit des Nationalsozialismus zu ziehen, stimmen 16,5 Prozent zu. Weitere 19 Prozent schließen sich dem teilweise an. Mehr als jede zehnte Person findet "überwiegend" oder "voll und ganz", dass der "Einfluss der Juden zu groß" sei und rund acht Prozent sind der Meinung, dass "die nicht so recht zu uns passen".

Homo- und Trans-Feindlichkeit: 16 Prozent der Befragten gaben an, es "ekelhaft" zu finden, wenn Homosexuelle sich öffentlich küssen. Vor zwei Jahren stimmten dem nur rund halb so viele Menschen zu. 17 Prozent stellen die Ernsthaftigkeit des Wunsches, sein biologisches Geschlecht anzupassen, infrage.

Für die sogenannte "Mitte-Studie" werden seit 2006 im Zwei-Jahres-Rhythmus rechtsextreme Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft untersucht. 2023 wurden dafür 2027 Personen zwischen 18 und 94 Jahren, die in Deutschland leben, telefonisch befragt. Auf Basis der Ergebnisse sehen die Autorinnen und Autoren der Studie einen "deutlichen Ruck nach rechts". (nfz)

